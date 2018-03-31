الممثلة ليندسي لوهان تخسر استئنافها في "قضية الخصوصية"

مصدر الصورة ROCKSTAR GAMES Image caption قال القضاة إن التشابه ضئيل

خسرت الممثلة ليندسي لوهان استئنافها في القضية التي رفعتها ضد مصمم لعبة الفيديو Grand Theft Auto V.

ورفض القضاة الستة في محكمة ولاية نيويورك بالإجماع ادعاء الممثلة بأن إحدى الشخصيات في اللعبة قد استوحيت من شخصيتها.

وتعود القضية إلى عام 2014 حين رفعت لوهان قضية ضد Rock Star games

وادعت حينها أن شخصية ليسي جونز لا تشبهها فقط، بل إن صوتها ايضا شبيه بصوتها وملابسها تشبه طابع الملابس التي ترتديها هي.

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ولم تعلق الممثلة لوهان أو غريمها، مالك الشركة، على حكم المحكمة.

مصدر الصورة Reuters Image caption لم نعلق الممثلة على حكم المحكمة

وقد بيع أكثر من 275 مليون نسخة من اللعبة منذ إطلاقها عام 2013.

وبالرغم من مرور كل هذه السنوات على إطلاقها إلا أنها تتربع على قمة قائمة الألعاب الأكثر مبيعا في بريطانيا للمرة الخامسة عشرة.

في المقابل، اتسمت مسيرة لوهان بالتراجع خلال نفس الفترة.

وقبل القضاة ادعاءها أن شخصية في لعبة ممكن أن تشكل بورتريه، وهو ما يدعم ادعاءها بالاعتداء على الخصوصية، لكنهم لم يجدوا التشابه كافيا بين الحالتين.