أمازون.. ترامب يصعد هجومه على عملاق التجارة الإلكترونية

مصدر الصورة AFP Image caption الرئيس الأمريكي يتهم أمازون بعدم دفع ضرائب كافية

شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوما عنيفا على عملاق التجارة الإلكترونية، أمازون، واتهمه باستغلال خدمة البريد في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تعليق له على تويتر إن خدمة البريد الأمريكية تخسر 1.50 دولار "في المتوسط مع كل طرد توزعه لصالح أمازون".

كما اتهم صحيفة واشنطن بوست بأنها تمارس ضغوط لصالح أمازون.

ويملك مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، واشنطن بوست، التي تنشر تقارير لاذعة عن الرئيس الأمريكي.

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ومثل غالبية وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية، نشرت واشنطن بوست تقارير حول تحقيقات المحقق الخاص، روبرت مولر، بشأن العلاقات المزعومة بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا، إضافة إلى علاقته المزعومة بنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز.

وفي نسختها السبت، نشرت الصيحفة تفاصيل بشأن تدقيق ثلاث فرق قانونية في حسابات لمؤسسة ترامب.

مصدر الصورة Reuters

وتزامنت انتقادات الرئيس الأمريكي مع تراجع أسهم أمازون.

وقال ترامب في تغريدته إن هيئة البريد الأمريكية تخسر "مليارات الدولارت" في تعاقدها مع أمازون.

وأضاف، في تعليقات نقلتها صحيفة نيويورك تايمز: "إذا رفعت هيئة خدمة البريد أسعار نقل الطرود، سترتفع تكاليف الشحن لصالح أمازون بواقع 2.6 مليار دولار. استغلال خدمات البريد يجب أن يتوقف. يتعين على أمازون أن تدفع التكاليف (والضرائب) الحقيقية الآن".

ولم تعلق أمازون حتى الآن على تصريحات ترامب.

لكن مؤيدي أمازون يقولون إن هيئة تنظيم البريد الأمريكيةأثبتت أنها تجني أرباحا من خلال تعاقدها مع عملاق تجارة التجزئة على الإنترنت.

ويقول مراسل بي بي سي لشؤون الأعمال، جو لينام، إنه من غير المسبوق أن يخص رئيس دولة لا يزال في منصبه شركة بعينها بمثل هذه الهجمات الضارية.