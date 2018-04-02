العلماء يفسرون صوت فرقعة الأصابع

مصدر الصورة Getty Images

عمد باحثون فرنسيون وأمريكيون على دراسة أسوأ عادة لدى الإنسان ألا وهي صوت فرقعة الأصابع.

وقال باحثون إن "صوت فرقعة الأصابع يمكن تفسيرها بثلاث معادلات رياضية".

وأضافوا أن "هذا الصوت يعود إلى ضغط على الفقاعات الهوائية داخل تجويف مفصل الإصبع".

واختلف العلماء لسنوات طويلة بشأن السبب الذي يؤدي إلى صدور صوت عند فرقعة الأصابع.

وقرر طالب العلوم فينيث شاندران الذي كان يفرقع أصابعه داخل محاضرة في فرنسا إجراء أبحاث مع عبد بركات أستاذه المحاضر في جامعة العلوم التطبيقية بشأن أصوات فرقعة الأصابع.

وحاول شاندران مع بركات تفسير الصوت الصادر من فرقعة الأصابع الصادرة من مفاصل الأصابع وعظمة اليد.

وقال شاندران إن "المعادلة الرياضية الأولى تصف اختلافات الضغط داخل المفصل عندما يشعر المرء بحاجة إلى فرقعة أصابعه".

وأضاف أن "المعادلة الثانية هي تلك المعروفة للجميع التي تصف اختلاف أحجام الفقاعات في استجابتها لاختلافات الضغوط"، مشيراً إلى أن المعادلة الثالثة اقتران حجم اختلاف فقاعات بتلك التي تصدر الأصوات".

وأوضح شاندران الذي أنهى الآن دراسته العليا جامعة ستانفورد في كاليفورنيا هذه المعادلات كونت مجسماً رياضياً يصف كيفية صدور صوت فرقعة الأصابع.

وأردف أنه " عندما نعمد إلى فرقعة أصابعنا فإننا نفكك مفصل الأصابع"، مضيفاً أنه عندما نقوم بذلك فإن الضغط على الأصابع يكون للأسفل حيت تظهر الفقاعات في السائل الزلالي الذي يعمل على تسهيل الحركة في الإصبع".

وأضاف انه "خلال فرقعة الأصابع يكون هناك اختلافات في درجة الضغط على المفصل مما يؤدي إلى تذبذب حجم الفقاعات مما يؤدي إلى الصوت الذي نسمعه".

نظريات متناقضة

ويضرب هذا النموذج بعرض الحائط نظريتين متعارضتين، لأن فكرة أن يكون الضغط على الفقاعات هو سبب صدور الصوت لدى فرقعة الأصابع طرح في عام 1971، إلا أن التجارب الجديدة أظهرت أن الفقاعات تبقى وتقاوم في السائل الزلالي حتى بعد صدور صوت فرقعة الأصابع.

واظهر هذا النموذج الرياضي الجديد أن انهيار جزئي للفقاعات ضروري لإصدار صوت فرقعة الأصابع، كمأ أنه يمكن للفقاعات الصغيرة أن تبقى حوالي السائل الزلالي في المفصل حتى بعد صدور صوت فرقعة الأصابع.

ونشرت نتائج هذه الدراسة في دورية "التقارير العلمية" وأكدت أن الضغط الناتج عن انهيار الفقاعات ينتج موجات صوتية يمكن التنبؤ فيها حسابياً، كما تؤكد بأن بعض الناس غير قادرين على فرقعة أصابعهم، لأن هناك مساحة كبيرة بين العظام في المفاصل، فإن الضغط في السائل لا ينخفض بدرجة كافية لإصدار الصوت الناتج عن فرقعة الأصابع.