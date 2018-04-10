أهداف ميسي تحدث هزات أرضية في برشلونة

مصدر الصورة Getty Images Image caption ميسي أصبح من ثوابت برشلونة

بينت تجارب علمية أن الأرض تهتز فعلا في مدينة برشلونة كلما سجل، ليونيل ميسي، هدفا من أهدافه الرائعة، للفريق الكتالوني.

فقد ثتب علماء جهاز قياس الاهتزازات الأرضية قرب ملعب كامب نو لرصد ما يحدث كلما هتفت جماهير فريق برشلونة لتسجيل هدف.

وسجل الجهاز اهتزازات أرضية واضحة بسبب حركة الجماهير في الملعب.

ولعل أبرز نتيجة توضح حصول هذه الاهتزازات سجلت في مباراة العودة بين برشلونة وباريس سان جيرمان الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا، عندما قلب الفريق الكتالاني الهزيمة الثقيلة في باريس إلى انتصار وتأهل لم يكن أحد يتوقعه.

فقد دخل برشلونة المباراة منهزما بأربعة أهداف لصفر ذهابا، وتمكن من تسجيل هدف في الدقائق الأخيرة ليفوز بنتيجة 6 مقابل 5 في مجموع المبارتين.

وقد درس الاتحاد الأوروبي لعلوم الأرض هذه الظاهرة في مؤتمره العام بمدينة فيينا في النمسا.

وتقدم بالعمل جوردي دياز وفريقه من معهد علوم الأرض في ألميرا بالعاصمة الكتالونية برشلونة.

وبين الدكتور دياز في بحثه الفوارق بين الاهتزازات التي تسببها جماهير كرة القدم في احتفالها بالأهداف وتلك التي تسببها الحفلات الموسيقية، التي يحتضنها الملعب أيضا.

وقال إن جماهير الحفلات الموسيقية يحدثون اهتزازات منتظمة عكس جماهير الكرة، لأنهم يرقصون على إيقاع موسيقي، بينما جماهير كرة القدم حركاتهم غير منتظمة.