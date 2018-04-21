شفاء "أسوأ حالة" لمرض السيلان في العالم

مصدر الصورة Getty Images Image caption الأطباء يحذرون من انتشار هذه الحالات المستعصية من المرض

أعلن أطباء في بريطانيا شفاء رجل اصيب بأسوء حالة في العالم لمرض السيلان، وهو مرض ينتقل عبر العلاقات الجنسية.

وقال خبراء الأمراض الجنسية إن الرجل "محظوظ جدا"، ووصفوا حالته بأنها إنذار لكل من يخاطر بحياته ثلما فعل.

وقد أصيب بالمرض بعد إقامته علاقة جنسية مع امرأة في جنوب شرقي آسيا، علما أنه يعاشر امراة أخرى في بريطانيا.

وكانت حالته أول حالة تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية الأولية، ولكن ظهرت اليوم حالات مشابهة في أستراليا.

وقد ظهرت الحالة الشهر الماضي، وأرجع الأطباء سببها إلى العلاقة الجنسية خلال سفر المريض، وتعذر علاجها بالمضادات الحيوية المستخدمة عادة وهي أزيثروميسين وسيتراياكسون.

وبعد تحليل العدوى اهتدى الأطباء إلى مضاد ثالث هو إيرتابينيم، الذي أثبت فعاليته في علاج المريض.

وقالت الدكتورة، غويندا هيز، رئيسة قسم الأمراض المتنقلة جنسيا، بهيئة الصحة العامة في انجلترا، "يسعدنا أن نعلن شفاء المريض المصاب بعدوى مقاومة للمضادات الحيوية، شفاء تاما".

وفتحت الهيئة تحقيقا للتحقق من عدم انتقال هذه العدوى إلى المرأة التي يعاشرها في بريطانيا، وتبين لها أن المرض لم ينتشر في البلاد.

واتفقت هيئة الصحة العامة في بريطانيا ومنظمة الصحة العالمية والهيئات الأوروبية لمراقبة الأوبئة على أن هذه أسوأ حالة لمرض السيلان يتم اكشافها في العالم.

ولكن تم بعدها تشخيص حالاتين "مشابهتين" في أستراليا، واحدة مرتبطة بإقامة المريض علاقة جنسية في جنوب شرقي آسيا أيضا، أما المريض الثاني فلم يسافر إلى الخارج.

وقالت الدكتورة هيوز إن علاج هذا المرض سيكون "صعبا"، ووصفت هذه الحالات بأنها "تنبيه" بانتشار المزيد من الحالات المستعصية لمرض السيلان مستقبلا.

ما هو مرض السيلان؟

ينتشر المرض بسبب العلاقة الجنسية دون وقاية بما فيها عم طريق الفم.

من أعراضه إفراز مادة خضراء وصفراء من الأعضاء الجنسية، وألم عند التبول ونزيف بين فترات الحيض.

وقد تؤدي الإصابة بالمرض إلى العقم، ويمكن أن تنتقل إلى الجنين من المرأة الحامل.