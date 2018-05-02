فيسبوك يدشن خدمة للمواعدة

مصدر الصورة FACEBOOK Image caption زوكربيرغ أعلن عن خدمة تعارف ومواعدة على فيسبوك رغم الاعتراف بأن 2018 "عاما شديدا"

قال مارك زوكربيرغ، رئيس شركة فيسبوك إن عام 2018 كان "عاما قاسيا" على شركته.

لكن زوكربيرغ لم يفوت الفرصة وأعلن عن خدمة تعارف ومواعدة من بين حزمة منتجات جديدة أخرى، كما وعد جمهوره بأخذ قضية الخصوصية بيعن الاعتبار في الخدمة الجديدة التي سيتم إطلاقها قريبا، خاصة فيما يتعلق بعملية التوفيق بين الشخاص.

جاء ذلك في مؤتمر مطوري F8 السنوي في مقر شركته في سان خوسيه، بوادي السليكون في ولاية كاليفورنيا.

ولا تستطيع الشركة تحمل فضيحة انتهاك بيانات أخرى لمستخدميها، خاصة أنها لا تزال متورطة في قضية شركة كامبريدج أناليتيكا.

وقال زوكربيرغ عن الخدمة الجديدة :"هناك 200 مليون شخص على فيسبوك يقدمون أنفسهم على أنهم غير مرتبطين".

وأوضح أنه إذا التزمت شركته ببناء علاقات ذات مغزى (بين المستخدمين)، فإن هذا ربما يكون الأكثر أهمية للجميع."

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وفي أعقاب إعلان زوكربيرغ عن مشروعه الجديد، انخفضت أسهم مجموعة "ماتش غروب" للمواعدة، وأغلقت أسهمها على انخفاض بحوالي 22 بالمائة.

وتمتلك هذه الشركة تطبيق تندر Tinder، للمواعدة ويحصل على معلومات ملفات الشخاص الشخصية من فيسبوك.

أزمة الخصوصية

مصدر الصورة FACEBOOK Image caption خدمة التعارف ستشمل إجراءات أمان إضافية لحماية بيانات المستخدمين

تعرضت شركة فيسبوك لانتقادات شديدة منذ أن تبين فشلها في التحقق مما إذا كانت شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا، قد حذفت البيانات التي جمعتها عن ملايين من مستخدمي فيسبوك.

وقال زوكربيرغ إن هذا "خرق كبير للثقة" يجب ألا يحدث مرة أخرى.

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وكجزء من الجهود المبذولة لاستعادة الثقة، أكد أن الشركة عملت على إيجاد أداة جديدة على الموقع باسم "التاريخ الواضح"، لتزويد الأعضاء بمزيد من القدرة على التحكم في كيفية استخدام معلوماتهم.

وستتضمن هذه الميزة عدة إمكانيات، منها:

السماح للأعضاء بالاطلاع على مواقع وتطبيقات الطرف الثالث، التي يجمع فيسبوك البيانات منها.

توفير القدرة على حذف المعلومات.

كما سيمنع فيسبوك أيضا من إضافة هذه التفاصيل المحذوفة إلى ملفهم الشخصي في المستقبل.

ومع ذلك، اعترف فيسبوك في مدونة ذات صلة بأن تفعيل الأداة الجديدة سيستغرق عدة أشهر لتطويرها، وأنها ستظل بحاجة إلى الاحتفاظ بالمعلومات ذات الصلة في "حالات نادرة" لأسباب أمنية.

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التعارف عبر الإنترنت

مصدر الصورة Reuters Image caption تطرق زوكربيرغ إلى جهود شركته لمعالجة الأخبار المزيفة وكشف العمليات المصممة لعرقلة الانتخابات، في مؤتمر مطوري F8 السنوي

كما تطرق زوكربيرغ إلى جهود شركته لمعالجة الأخبار المزيفة وكشف العمليات المصممة لعرقلة الانتخابات.

ولم يكشف زوكربيرغ في المؤتمر عن متحدث ذكي، والذي علمت بي بي سي من قبل أنه سيجري تقديمه في هذه الفاعلية، لكنه قدم بعض المستجدات الأخرى منها خاصية العنوان الرئيسي، وهي خدمة جديدة لمساعدة غير المرتبطين على المنصة في العصور على مواعدة محتملة.

وقال إن خاصية التمكين ستركز على "العلاقات الحقيقية طويلة الأجل، وليس مجرد علاقات عابرة"، وستستبعد الأصدقاء الحاليين من التوفيق المحتمل بين الأشخاص.

وأضاف زوركبيرغ :"لقد قمنا بتصميم هذا الأمر مع مراعاة الخصوصية والسلامة منذ البداية".

كما أعلن أيضا أن الدردشة المرئية عبر الفيديو وتصفية (فلاتر) الواقع المعزز الجديدة سوف تظهر في تطبيق أنستغرام Instagram لمشاركة الصور.

بالإضافة إلى ذلك، قال إن مكالمات الفيديو الجماعية ستطلق قريبًا عبر خدمة المراسلة واتس آب WhatsApp.

وأضاف أن الشركات الكبيرة ستستفيد أيضًا من أدوات واتس آب الجديدة لمساعدتها على التواصل مع عملائها.

كما أشاد الرئيس التنفيذي بالمؤسس المشارك لخدمة "واتساب" وهو يان كوم، الذي أعلن يوم أمس، أنه سيستقيل من الشركة.

وقال زوكربيرغ :"من بين الأشياء التي أفخر بها كثيراً أننا قمنا ببناء أكبر شبكة مشفرة بالكامل في العالم".

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ووفقا لتقرير سابق لصحيفة واشنطن بوست، قرر كوم أن يغادر لأنه كان غير سعيد بأن أدوات العمل القادمة تتضمن إضعاف تشفير واتساب.

الواقع الافتراضي

ولم يكتف زوكربيرغ بالكشف عما سبق، بل أعلن أن قسم الواقع الافتراضي لشركته أوكولوس Oculus بدأ في شحن أول سماعة رأس مستقلة، مما يعني أنها لا تحتاج التوصيل إلى الكمبيوتر الشخصي أو الهاتف الذكي حتى تعمل.

وقال إن السماعة التي تكلف 199 دولار، كانت "أسهل طريقة للوصول إلى الواقع الافتراضي" ولديها "أعلى مستويات الجودة والعدسات البصرية التي قمنا ببنائها على الإطلاق".

ولم تحقق سماعات أوكولوس ريفت Oculus Rift الأكبر حجما الشعبية التي توقعها العديد من خبراء الصناعة، ويبدو أن مبيعاتها كانت أقل من مبيعات أجهزة بلايستشن في أر PlayStation VR من سوني.

وينقسم الخبراء حول مستقبل الجهاز الجديد في الأسواق.

وعلق أدريان ويلنغز من موقع Pocket-lint، بأن "الجهاز الجديد يجعل الجميع يصل بسهولة إلى الواقع الافتراضي".

لكن رئيس الألعاب في شركة IHS الاستشارية كان أقل إيجابية.

وقال بيرس هاردينج رولز :"أرى أن سماعة أوكولوس غو Oculus Go في وضع محرج للغاية مقابل التكنولوجيا الموجودة في السوق".

"إن الشيء الهام الذي يميزها هو سعرها، ولكن الحقيقة فإن لديها لديها تجربة مستخدم مماثلة لمهيء سماعة الهاتف الذكي التي تحد من جاذبيتها."

زر الكراهية

وفي تطور منفصل، أبلغ بعض المستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة عن ظهور رسالة جديدة أسفل المشاركات في محدث الأخبار الخاص بهم، تسألهم عما إذا كانت الرسائل تحتوي على ما يحض على الكراهية.

وتتصل هذه الخدمة على ما يبدو بتحديثات كتبها زوكربيرغ بنفسه.