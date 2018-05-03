تويتر يطالب جميع مستخدميه بتغيير كلمة المرور بعد اكتشاف خلل فني

مصدر الصورة Getty Images Image caption تويتر أعلن عن الخلل الفني لكنه لم يؤكد تضرر حسابات المستخدمين

حث موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، جميع مستخدميه على ضرورة تغيير كلمة المرور الخاصة بهم، بعد اكتشاف خلل فني داخلي أدى إلى الكشف عن كلمات السر بدون تشفير.

ونصح الموقع 330 مليون مستخدم، الخميس، بأهمية تغيير كلمة المرور للدخول إلى الموقع كإجراء احترازي، رغم اكتشاف الخلل وإصلاحه وعدم وجود أية مؤشرات حول سرقة هذه الكلمات أو إساءة استخدامها.

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وأجرى موقع التواصل الاجتماعي تحقيقا فوريا للوقوف على أسباب ما حدث، لكنه لم يعلن عدد كلمات المرور التي تأثرت بهذا الخلل.

وبالإضافة إلى تغيير كلمة المرور نصح الموقع المستخدمين بتفعيل خدمة "المصادقة الثنائية" والتي تساعد في حماية الحسابات من القرصنة.

لكن من الواضح أن الأعداد كانت "كبيرة" وأنها كانت تظهر غير مشفرة "لعدة أشهر" بحسب الموقع.

واكتشف القائمون على تويتر هذا الخلل قبل عدة أسابيع وتم الكشف عنه لبعض الجهات المسؤولة، بحسب مصدر داخلي لوكالة رويترز.

وقال الموقع على مدونته الخاصة، إن الخلل ارتبط بصورة أساسية باستخدام نظام "مزج" يعمل على إخفاء كلمات مرور المستخدمين واستبدالها برموز من أرقام وحروف.

وتسببت المشكلة في أن يتم تخزين كلمات المرور مكشوفة دون تشفير في نظام كمبيوتر داخلي، قبل أن تكتمل عملية مزجها.

وقدم تويتر اعتذارا رسميا للمستخدمين عما حدث، وقال على مدونته "نأسف بشدة لحدوث هذا".