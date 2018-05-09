متحف لندن يعرض بقايا وحش وايت تشابل السام عُثر عليه في أنفاق الصرف الصحي

مصدر الصورة DAVID PARRY/PA WIRE Image caption معرض فاتبيرغ يهدف لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظام الصرف الصحي

كشف متحف لندن البريطاني النقاب عن عرض بقايا الكتلة الدهنية الضخمة السامة المعروفة باسم "وحش" وايت تشابل، باسم "معرض فاتبيرغ" التي عُثر عليها في أنفاق الصرف الصحي بلندن عام 2013.

وبلغ وزن الكتلة الدهون الضخمة عند العثور عليها 130 طنا وطولها أكثر من 250 مترا، وكانت مزيجا من مواد صلبة غير قابلة للتحلل مثل مناديل مبللة والحفاضات والواقي الذكري مع الشحوم أو دهون الطبخ مناديل المبللة، وشارك خبراء خبراء في الصناعة في حفظها مع متحف لندن.

مصدر الصورة THAMES WATER Image caption كتلة الدهون العملاقة بلغ وزنها 130 طن وطولها 250 مترا

واستغلت شركة ثيمز ووتر، المسؤولة عن إمدادات المياه الصالحة للشرة ومعالجة مياه الصرف الصحي، الإعلان عن عرض الكتلة الدهنية في المتحف للتحذير من خطر وجود مثل هذه الكتل في الشبكات، التي "تشبه رائحة اللحوم المتعفنة الممزوجة برائحة الحمامات الكريهة".

إزالة أكبر "جبل دهني" من شبكة الصرف الصحي البريطانية

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو اكتشاف كتلة دهنية ضخمة تسد المجاري في شرق لندن

وسيستمر عرض الكتلة حتى الأول من يوليو/ تموز.

وسيكون عرض الكتلة الدهنية متاحا من يوم الجمعة، وسوف يحكي المعرض قصة المعركة التي دامت تسعة أسابيع لإزالة الانسداد الضخم ورحلته من شبكات الصرف الصحي الفيكتورية القديمة في منطقة وايت تشابل، حتى وصولها إلى حالة العرض التي استقرت عليها.

مصدر الصورة DAVID PARRY/PA WIRE Image caption العلماء حللوا الكتلة الضخمة واحتفظوا ببقاياها للعرض في المتحف

ويمكن للزوار معرفة كيفية تحليل العلماء لفاتبيرغ "الصلبة" من أجل الحفاظ على العينة.

مصدر الصورة DAVID PARRY/PA WIRE Image caption المعرض سيقدم معلومات عن المعدات والدوات التي استخدمت في إزالة الكتلة الضخمة

وستعرض أيضا الأدوات التي استخدمها عمال مياه الصرف الصحي بشركة ثيمز ووتر للتخلص من الكتلة منها بزات العمل وغيرها.

مصدر الصورة THAMES WATER Image caption الكتلة كان مزيج من مواد دهنية ومواد صلبة مثل الواقيات الذكرية والمناديل المبللة

وقالت فيكي سباركس، مسؤولة المعرض "من المهم أن نعرض الأمور التي تعكس مستويات المعيشة والقيود في المدينة."

مصدر الصورة MUSEUM OF LONDON

وأضاف بيكي تروتمان من ثيمز ووتر :"هذا العرض هو تذكير هام لنا جميعا للأمور التي تكون بعيدة عن أنظارنا، لذا يرجى المساعدة في الحفاظ على لندن وجميع مجاري الصرف المتدفقة نظيفة بدون أية فاتبيرغ".