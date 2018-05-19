ما هي احتمالات انفجار سيجارتك الإلكترونية؟

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توفي شخص في الولايات المتحدة بسبب انفجار سيجارته الإلكترونية، وهو ما يدعونا إلى التفكير في مدى خطورة هذه الأداة.

تصدرت هذه القصة اهتمام وسائل الإعلام في أنحاء العالم، ويسود اعتقاد بأن الوفاة هي الأولى التي تحدث بسبب سيجارة إلكترونية في الولايات المتحدة.

وتوفي تولمادج ديليا في منزله بولاية فلوريدا الأمريكية عندما انفجرت سيجارته الإلكترونية واخترقت شظاياها جمجمته. وتشير تقارير إلى أنه تعرض لحروق غطت 80 في المئة من جسمه.

لكن إلى أي مدى تشيع مثل هذه الحوادث؟

يقول خبراء إن ديليا كان يستخدم نوعا معينا من السجائر الإلكترونية لا يحتوي على شرائح، ويعتمد في عمله على بطارية بصورة مباشرة.

ولا يستخدم هذا النوع دوائر داخلية لتنظيم الجهد الكهربائي، بينما تحتوي غالبية الأنواع الأخرى من السجائر الإلكترونية على خصائص أمان مدمجة. وبالرغم من هذا، فإن هذه المنتجات الأكثر أمنا يمكن أن تتسبب في حروق أو حرائق إذا أسيء استخدامها.

ويوضح مارك غاردينر، المسؤول بقسم سلامة المنتجات في معهد المعايير التجارية القياسية، أن "المتحمسين قد يجربون أنواعا مختلفة من البطاريات وسوائل التدخين للحصول على أكبر قدر ممكن من البخار. وقد يؤدي هذا إلى أن يبني هؤلاء أسلوبهم الخاص (في الاستخدام) الذي ينتج عنه ارتفاع كبير في درجة الحرارة، ومن ثم تنفجر السيجارة".

وأضاف "حتى المنتجات غير المعدّلة يمكن أن يصيبها الخلل، مثل أي منتج يحتوي على بطارية الليثيوم أيون. وإذا أصيبت البطارية بخلل وانفجرت فمن الواضح أنها تشكل خطرا أكبر حين تكون في فمك".

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وتتلقى خدمات مكافحة الحريق في بريطانيا بلاغات عن عدد محدود من الحرائق التي اندلعت بسبب انفجار سجائر إلكترونية، غالبا نتيجة استخدام شاحن غير مخصص لها أو الشحن الزائد للبطارية أو التخزين بطريقة غير صحيحة.

وقال غاري أسكويث، قائد وحدة مكافحة الحريق والإنقاذ في غرب يوركشير، إن "السجائر الإلكترونية ليست غير آمنة في حد ذاتها، وإنما سوء استخدام بطاريات الليثيوم المشغلة لها ".

وروى قصة رجل انفجرت بطارية احتياطية لسيجارته الإلكترونية في جيبه، قائلا إن البطارية "لامست عملة معدنية ومفتاحا، وهو ما أدى حدوث تماس وانفجارها".

وفي فبراير/ شباط، أشار تقرير لهيئة الصحة العامة في إنجلترا إلى أن أسباب انفجار السجائر الإلكترونية "غير مؤكدة، لكن يبدو أنها مرتبطة بحالات خلل في بطاريات الليثيوم".

رغم ذلك، قال الخبراء القائمون على إعداد التقرير إن السجائر الإلكترونية أكثر أمنا من السجائر التقليدية التي تتسبب في عدد أكبر من الحرائق والإصابات كل عام.