الأطباء يكشفون سر رقصة مايكل جاكسون المستحيلة

Image caption جاكسون يرقص في حفل في الولايات المتحدة عام 1988

كشف أطباء أعصاب كيف استطاع مايكل جاكسون من القيام بحركاته الراقصة المستحيلة التنفيذ في فيديو أغنية "سموذ كريمينال".

وفي رقصته في الأغنية، التي صدرت عام ،1987 يميل جاكسون إلى الأمام من الكاحل بزواية 45 درجة، بينما يبقى جسمه مستقيما دون انحناء.

وكانت الحركة، التي حاول الكثيرون تقليدها، ناجحة نتيجة لارتداء جاكسون حذاء خاصا ولقوة عضلات البطن لدى جاكسون.

وحذر أطباء العمود الفقرى الآخرين من تقليد الحركة التي قد تتسب في إصابات.

مصدر الصورة Manjul Tripathi Image caption رقصة مايكل جاكسون التي تتحدى الجاذبية

وخلص مانجول تريباثي وفريقه من معهد الدراسات الطبية في جامعة شانديغار في الهند في بحثهم الذي نشر في دورية "طب الأعصاب والعمود الفقري" إلى أن معظم الراقصين المدربين ذوي القوة العضلية يمكنهم الميل إلى الأمام بزاوية تبلغ 25 إلى 30 درجة أثناء القيام بالرقصة التي أداها جاكسون. ولكن جاكسون تحدى الجاذبية وبلغت زاوية ميله 45 درجة.

كيف تمكن مايكل جاكسون من ذلك؟

مصدر الصورة Manjul Tripathi Image caption قال فريق البحث إن مايكل جاكسون تمكن من الميل للأمام بدرجات ميل إضافة نتيجة ارتداء حذاء خاص

إذا حاول شخص تقليد حركة الميل للأمام التي قام بها مايكل جاكسون في فيديو "سموذ كريمينال"، فإنهم سيلحظون أن الألم سيصيب وتر العرقوب في كاحل القدمين وليس عضلات العمود الفقري في الظهر.

ويسمح ذلك بالميل للأمام بصورة محدودة، حتى إن كان الراقص على نفس قدرات مايكل جاكسون في الرقص، حسبما قال البروفيسور تريباثي.

وقال فريق البحث إن مايكل جاكسون تمكن من الميل للأمام بدرجات ميل إضافة نتيجة ارتداء حذاء خاص.

أوضح الباحثون أن كعب الحذاء كان يحتوي على تجويف بشكل حرف v، كان هذا التجويف يستخدم لتثبيت الحذاء بمسمار في الأرض، مما كان يسمح لجاكسون بالميل بدرجات أكبر.

وقال الباحثون ايضا إنه قبل استحداث هذا الحذاء الخاص، كان جاكسون يعتمد على سلوك وروافع مثبتة على وسطه للإيهام بالميل بنحو 45 درجة.

وقال الفريق إن جاكسون ونجمين آخرين في هوليوود استعارا فكرة الحذاء من رواد الفضاء الذين تثبت أحذيتهمم بقضبان خاصة عند انعدام الجاذبية الأرضية.

ويرى الباحثون إنه حتى الرغم من استخدام الحذاء الخاص والروافع المثبتة في الخصر، فإن الحركة الراقصة التي أداها جاكسون في غاية الصعوبة وتحتاج إلى قوة عضلية وجسدية عالي.