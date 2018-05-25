أوبر تفتتح مختبرا للتاكسي الطائر في باريس

مصدر الصورة Uber Image caption المركبة الطائرة عبارة عن مزيج من الطائرة والمروحية

اقتربت شركة أوبر لخدمة سيارات الأجرة خطوة إضافية من تطوير خدمة طائرة، حيث أعلنت عن عزمها افتتاح مختبر في باريس لهذا الغرض.

ومن المقرر أن تستثمر الشركة 20 مليون يورو، على مدار خمس سنوات، من أجل ابتكار أنظمة حلول حسابية للذكاء الصناعي وأنظمة تحكم في المسارات الجوية، ضمن تقنيات أخرى.

وتتعاون أوبر في هذا المشروع مع كلية العلوم التكنولوجية التطبيقية.

ويعد هذا الإعلان خطوة موفقة لصالح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يرغب في جعل فرنسا مركزا عالميا للتكنولوجيا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، دارا خسرو شاهي، في بيان "مع مهندسين على مستوى عالمي، ودور رائد في الملاحة الجوية العالمية، فإن فرنسا هي المكان الأنسب لتجريب برنامج أوبر إيليفيت، ومبادرات تكنولوجية جديدة".

وأضاف "نحن سعداء لمشاركة كلية العلوم التكنولوجية التطبيقية في تشكيل مستقبل حركة النقل داخل المدن، سواء على الأرض أو في الجو".

علاقة متوترة

ويعتبر أوبر إيلفيت بمثابة مشروع طموح بالنسبة لشركة تأمل في إطلاق خدمة النقل الطائرة بالأجرة بحلول عام 2023.

وفي السابق، توترت العلاقة بين شركة أوبر والسلطات الفرنسية.

ففي عام 2015، أغلقت السطات الفرنسية إحدى خدمات أوبر، وهي أوبر بوب، كما أغلقت الشركة بشكل مؤقت خدماتها في باريس في عام 2016 احتجاجا على قواعد تنظيمية صارمة، فرضتها عليها الحكومة.

والتقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ممثلي شركات تكنولوجية قبل أيام في قصر الإيليزيه، لبحث كيفية معالجة قضايا، مثل حماية بيانات المستخدمين والأخبار الزائفة.

وعلى خلفية هذا اللقاء، أُعلن عن عدد من الاستثمارات من بينها: