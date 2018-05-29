نجوم يوتيوب غاصبون من التجارب التي يجريها الموقع

مصدر الصورة Getty Images Image caption اتضحت التجربة عندما أعرب بعض المستخدمين عن شكواهم على شبكات التواصل الاجتماعي

انتقدت مجموعة من أشهر نجوم يوتيوب الموقع للتجارب التي يجريها على كيفية وصول مقاطعهم المصورة لمعجبيهم.

وبدأ يوتيوب، دون إعلان مسبق اختبار خوارزمية تغيير ترتيب مقاطع الفيديو التي تظهر في صفحات المشتركين.

وكشف النقاب عن الأمر عندما أعرب بعض المستخدمين عن شكواهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال أحد نجوم يوتيوب إنه أسوأ قرار اتخذه الموقع منذ سنوات. ولكن يوتيوب دافع عن قراره.

وفي بادئ الأمر، كان يوتيوب يضع مقاطع الفيديو وفقا للترتيب الزمني من القنوات التي يشترك فيها المستخدم.

وكان ذلك النظام يسمح للمستخدمين بأن يكون لديهم صفحة لتلقي المحتوى تمتلئ بالمحتوى المفضل لديهم.

ولكن الكثير من صناع الفيديو على يوتيوب كانوا قد اشتكوا من أن بعض مقاطعهم المسجلة لا تظهر في صفحات مشتركيهم، وتساءلوا عما إذا كان يوتيوب "يتلاعب" بظهور مقاطع الفيديو لزيادة مدة بقاء المستخدمين على الموقع وزيادة الأرباح.

منفذة إطلاق النار في مقر يوتيوب "كانت غاضبة بشأن حذف مقاطع لها"

وفي تجربة يوتيوب الأخيرة، والتي قال الموقع إنها تجرب لدى عدد محدود من المستخدمين، بدل الموقع ترتيب المقاطع في صفحات المستخدمين. وبدلا من إظهار أحدث المقاطع وفقا للترتيب الزمني، قال يوتيوب إنه يظهر للمستخدمين في أعلى الصفحة "المقاطع التي يودون مشاهدتها".

لماذا يشعر نجوم يوتيوب بالغضب؟

وقال غاري سي وهو صانع فيديو على يوتيوب "عندما تضغط ايقونة (اشترك) على قناة على يوتيوب، يعني ذلك أنني أريد أن أشاهد المزيد من ذلك المحتوى".

وأضاف "لا أتوقع أن أجبر على مشاهدة ما يظن يوتيوب أنني أود مشاهدته. لدي 47 ألف شخص قالوا إنهم يريدون مشاهدة مقاطعي للفيديو، وعلى الرغم من ذلك يوجه لي السؤال بصفة مستمرة عما إذا كنت أصنع مقاطع فيديو جديدة".

وقال ماركيس برونلي، صاحب مدونات التكنولوجيا على يوتيوب، والذي يوجد أكثر من ستة ملايين مشترك على قناته إن ترتيب مقاطع الفيديو "وفقا لما يظن يوتيوب إنه ما يريد المستخدمون مشاهدته" يمثل "إجراءا تجاريا مدفوعا بالربحية". ولكنه أضاف "أنه اختيار للاشتراك. اختار الناس الاشتراك ويريدون مشاهدة كل ما تقدمه القناة. إذا لم يرغبوا في ذلك لألغوا الاشتراك".

ماذا قال يوتيوب؟

قال يوتيوب إن التجربة شملت "عددا صغيرا" من الأشخاص. وأكد أن الترتيب "وفقا للأفضلية الشخصية" أمر اختياري ولن يكون بديلا للترتيب الزمني؟

ولكن يوتيوب قال لبي بي سي إن الذين يشاهدون مقاطع الفيديو "وفقا للأفضلية الشخصية" يشاهدون المقاطع لمدة أطول ممن تظهر المقاطع على صفحاتهم وفقا للترتيب الزمني.