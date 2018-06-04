شاهد لحظة هبوط كبسولة الفضاء "سيوز"

بعد خروج الرواد الثلاثة، جلسوا على كراسي ووضعت أغطية على سيقانهم. وسيعود الرائد الروسي إلى موسكو حاملا معه كرة قدم كانت في الفضاء، والتي تشير تقارير إلى أنها قد تستخدم في كأس العالم التي تستضيفها روسيا في وقت لاحق من يونيو/ حزيران. وفي وقت سابق، أظهرت صور من المحطة رواد الفضاء وهم يلعبون بالكرة.