شاهد لحظة هبوط كبسولة الفضاء "سيوز"

  • 4 يونيو/ حزيران 2018

عاد ثلاثة من طاقم محطة الفضاء الدولية إلى الأرض في الكبسولة الفضائية سيوز، وذلك بعد مهمة استغرقت خمسة أشهر.

  • عودة رواد الفضاء AFP

    هبطت الكبسولة سيوز على الأرض بالمظلة وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء، هم الروسي أنتون شكابلروف، والأمريكي سكوت تنغل، والياباني نورشيغي كاناي، في كازاخستان.

  • عودة رواد الفضاء AFP

    أظهرت صورة التقطتها وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" طائرات مروحية تحوم حول موقع هبوط الكبسولة، التي استقرت على الأرض مخلفة سحابة من الأتربة.

  • عودة رواد الفضاء Reuters

    رائد الفضاء الروسي أنتون شكابلروف، كان أول من خرج من الكبسولة، وتحدث إلى مستقبليه وكاميرات المصورين، قائلا "نحن مرهقون قليلا لكننا سعداء بما أنجزناه وسعداء بعودتنا إلى الأرض، ومسرورن أيضا لأن الجو صحو ومشمس".

  • عودة رواد الفضاء Getty Images

    أما رائد الفضاء الأمريكي سكوت تنغل، فخرج ثانيا مبتسما من الكبسولة، وحمله طاقم أمريكي.

  • عودة رواد الفضاء AFP

    كان الياباني نورشيغي كاناي، آخر من خرج من الكبسولة. وقد ساهم كاناي في زيادة التوعية بشأن محطة الفضاء الدولية، وذلك من خلال تغريدات بموقع تويتر كان ينشرها باللغة اليابانية أثناء وجوده بالمحطة.

  • عودة رواد الفضاء REUTERS

    بعد خروج الرواد الثلاثة، جلسوا على كراسي ووضعت أغطية على سيقانهم. وسيعود الرائد الروسي إلى موسكو حاملا معه كرة قدم كانت في الفضاء، والتي تشير تقارير إلى أنها قد تستخدم في كأس العالم التي تستضيفها روسيا في وقت لاحق من يونيو/ حزيران. وفي وقت سابق، أظهرت صور من المحطة رواد الفضاء وهم يلعبون بالكرة.

  • عودة رواد الفضاء Getty Images

    اكتست الكبسولة باللون الأسود نتيجة احتكاكها بالغلاف الجوي أثناء رحلة العودة.

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