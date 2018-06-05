غرامة مرورية لطالبة استخدمت ساعة أبل خلال القيادة

مصدر الصورة Getty Images Image caption قال القاضي إن الساعات الذكية تشتت الانتباه كما لو كانت "هواتف ذكية متصلة بمعصم اليد"

غرمت السلطات الكندية طالبة 400 دولار كندي لأنها كانت تنظر في ساعة أبل الذكية التي ترتديها وهي تنتظر في إشارة مرورية.

وخلصت المحكمة إلى أن فيكتوريا أمبروز خرقت قواعد المرور في ولاية أونتاريو الخاصة بتشتيت الانتباه أثناء القيادة.

وقالت أمبروز في المحكمة إنها كانت تنظر إلى الساعة لمعرفة الوقت.

ورفض القاضي مزاعم أمبروز، وقال إن الساعات الذكية تشتت الانتباه كما لو كانت "هواتف ذكية متصلة بمعصم اليد".

وتلقت أمبروز غرامة مرورية في إبريل/نيسان بعد أن رآها ضابط شرطة في جامعة غيلف تتباطأ في إشارة مرورية حمراء في الحرم الجامعي.

وفي المحكمة قال ضابط الشرطة إن أمبروز لم تتحرك عندما أصبحت الإشارة خضراء لأن انتباهها كان مركزا على ساعتها. ولم تبدأ في التحرك إلا عندما وجه ضابط الشرطة أضواء سيارته صوبها.

وقالت صحيفة ناشونال بوست إن الضابط إثر ذلك أمر أمبروز بإيقاف سيارتها وفرض عليها غرامة مرورية.

ولم تنف أمبروز أنها استخدمت ساعتها، ولكنها قالت إنها بدت مشتتة الانتباه لأنه يجب الضغط على الساعة مرتين لإظهار الوقت.

ورفض القاضي مزاعم أمبروز كما رفض شهادتها إزاء الوقت الذي استغرقها للنظر في ساعتها.

وقال القاضي "النظر في الساعة لمعرفة الوقت لا يستغرق إلا ثوان عادة، حتى إن تطلب ذلك لمس الساعة لتنشيطها"، مضيفا أنه من الواضح أن انتباه أمبروز كان مشتتا.

ولم تكن أمبروز أول من يتم تغريمه مروريا لخرق قواعد المرور للنظر في ساعته. وفي عام 2015 تم تغريم رجل في كيبيك 120 دولارا كنديا وأربع نقاط على رخصة قيادته لأنه نظر في ساعته الذكية وهو يقود السيارة.

وفي عام 2014 حذرت وزارة النقل والمواصلات البريطانية من مخاطر تشتيت الانتباه أثناء القيادة بالنظر في الساعات الذكية.

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