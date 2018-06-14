مصدر الصورة Stephen Hawking Foundation Image caption سيوزع قرص مدمج، أهداه الموسيقار اليوناني فانجاليس إلى البروفسور هوكينغ،على ضيوف القداس

أفادت عائلة عالم الفيزياء الراحل، ستيفن هوكينغ، أن كلمة له سترسل إلى الفضاء بوصفها "رسالة للسلام والأمل".

وكانت أرفقت كلمات هوكينغ بعمل موسيقي كتبه الموسيقار فانجاليس، الذي اشتهر بموسيقاه التصويرية لفيلم "عربات النار".

وسترسل الموسيقى إلى الفضاء باتجاه أقرب ثقب أسود من مجرتنا، في أعقاب قداس تأبيني للبروفسور هوكينغ يقام في كنيسة ويستمينستر في لندن الجمعة.

وقد توفي هوكينغ في مارس/آذار عن 76 عاما بعد صراع طويل مع مرض أصاب جهازه العصبي.

وسيتم بث الكلمة والموسيقى عبر الأقمار الإصطناعية بعد القداس، الذي سيشمل قراءات وكلمات من عدد من الشخصيات، من بينهم الممثل بنديكت كامبرباتش، الذي أدى دور هوكينغ في الدراما التي انتجتها بي بي سي عن حياته، ورائد الفضاء البريطاني تيم بيك.

وقالت لوسي ابنة البروفسور هوكينغ إن الموسيقى المختارة لمرافقة كلمات والدها "جميلة وإشارة رمزية تربط ما بين حضور والدنا في هذا الكوكب ورغبته في ارتياد الفضاء واستكشافاته (النظرية) له في ذهنه".

وأضافت "أن البث سيكون باتجاه أقرب ثقب أسود لنا وهو المعروف باسم "1 أيه 0620-00 الذي نجم عن استقطاب نجم قزم.

وأضافت لوسي "إنها رسالة سلام وأمل عن الوحدة وحاجتنا للعيش معا في انسجام على هذا الكوكب".

مصدر الصورة Getty Images Image caption أعدت حياة البروفسور هوكينغ في فيلم أدى دوره فيه الممثل ايدي ريدماين

وسيوزع قرص مدمج، أهداه الموسيقار اليوناني فانجاليس إلى البروفسور هوكينغ،على ضيوف القداس في كنيسة ويستمينستر.

وقد عرف فانجاليس بتأليفاته الموسيقية المتنوعة من الموسيقى الأوركسترالية إلى موسيقى الجاز والبوب والروك والموسيقى الإلكترونية.

ومن المقرر أن تحضر القداس عائلة هوكينغ وأصدقاؤه، فضلا عن حوالي 1000 مشارك من الجمهور الذين حصلوا على مقاعدهم عبر القرعة.

Image caption توفي هوكينغ في مارس/آذار عن 76 عاما بعد صراع طويل مع مرض أصاب جهازه العصبي

وقد توفي البروفسور هوكينغ في كامبريدج في 14 مارس/آذار، وسار الآلاف خلف جنازته بموكب تشييعه في شوارع المدينة.

وسيدفن خلال القداس رماد هوكينغ بين أشهر عالمين بريطانيين، وهما السير اسحاق نيوتن وتشارلس داروين.