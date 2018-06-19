مصدر الصورة Getty Images Image caption فيسبوك تمنع وصول إعلانات الأسلحة للأطفال

أعلنت شركة فيسبوك أن الإعلانات الخاصة بملحقات الأسلحة لن تعرض على الأطفال بعد تحديث سياستها بداية من 21 يونيو/حزيران الجاري.

وفي الوقت الحالي، يمكن لأي شخص على موقع فيسبوك أن يرى الإعلانات الخاصة بأجهزة الرؤية وحافظات المسدسات والأضواء الموضوعة على البنادق والخزائن والعديد من العناصر الأخرى.

وقالت فيسبوك إنها اتخذت هذا القرار في أعقاب "مراجعة منتظمة" لسياساتها.

لكن موقع "ذا فيرج" الإخباري المتخصص في شؤون التكنولوجيا ذكر أن هذه الخطوة كانت مرتبطة بمكافحة العنف المسلح في الولايات المتحدة بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار في المدارس.

وقالت فيسبوك إن مبيعات الأسلحة والذخائر كانت تخضع لقيود بالفعل على شبكتها، والأمر نفسه ينطبق على الإعلانات التي كانت تساعد الناس على تغيير الأسلحة.

كما أعلنت الشركة مؤخراً عن خطط لتحسين الطريقة التي تُخبر بها الناس عن كيفية استهدافهم من قبل الإعلانات.

واعتبارًا من الثاني من يوليو/تموز، سيجري إخبار المستخدمين عندما يستخدم أحد المعلنين وسيطًا للبيانات، أي شركة تجمع بيانات العميل وتبيعها بهدف مساعدة المعلنين على الوصول للعملاء بشكل أفضل.

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