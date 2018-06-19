ما الذي جعل فيسبوك يحذف إحدى الصفحات؟

مصدر الصورة AZRA SABADOS Image caption ميرزا كروباليجا مع صديقته أزرا سابادوس

أمر قاضي المحكمة العليا في بريطانيا شركة فيسبوك بالكشف عن من يقف وراء طلب حذف الصفحة الشخصية لموسيقي توفي في 2016 بعد ستة أشهر من وفاته.

وقالت الشركة إنها تلقت طلبا لحذف ملف الموسيقي "ميرزا كروباليجا" وتصرفت بناء عليه، لكنها رفضت الكشف لعائلته عن صاحب هذا الطلب، بحسب تقرير لصحيفة التايمز البريطانية.

وأكدت أزرا سابادوس، شريكة ميرزا كروباليجا، على قناعتها بأن من يقف وراء طلب حذف الملف لم يكن من العائلة أو من الأصدقاء.

وقالت إن ضياع مشاركات ميرزا ورسائله وكتاباته على فيسبوك جعلها تشعر وكأنها فقدته "مرة ثانية".

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وتوفى كروباليجا، الذي عاش في سراييفو، بعد إصابته بنوبة قلبية قاتلة عقب عيد ميلاده السابع والخمسين في عام 2016.

وقالت سابادوس لبي بي سي :"عندما تخسر شخصا تحبه ستحاول التمسك بكل شيء يخصه، لكن فجأة يحدث شيء ما لا يمكنك تفسيره ولا أحد يعرف له تفسيرا .. لا أحد من الأصدقاء ولا من العائلة".

وأضافت :"كنت شريكة في كثير من الأحداث على صفحة ميرزا، ففيها صور رحلاتنا، والموسيقى التي شاركها، وبعض الصور يخصني، وبعضها للأصدقاء، كما كُتب في صفحته أنه في علاقة معي، لذلك كان يمكن لشركة فيسبوك مراسلتي [قبل حذفها] ".

وأوضحت سابادوس أنها أمضت سنة تتحدث إلى فيسبوك قبل متابعة الإجراءات القانونية.

يأتي هذا فيما رفضت شركة فيسبوك التعليق على ما حدث.

وأكد جريج كالوس، محامي سابادوس لبي بي سي، أن فيسبوك مطالبة الآن بتقديم التفاصيل بموجب ما يعرف قانونا بأمر "نورويتش فارماكال أوردر"، حيث قد يكون فيسبوك بريئا ولكن قد تكون لديه معلومات عن طرف ثالث ربما يكون ارتكب مخالفات.

وسيكون لدى الشركة 21 يوم للرد على أمر المحكمة.

وعلقت سابادوس بأن "الحكم كان مذهلا".

وتابعت :"لقد كان ذلك يعني كثيرا بالنسبة لي في المحكمة، إذ وافق القاضي على أن ما تم (من جانب الشركة) كان خطأ، ولم يكن عدلا، وقد تسبب في أزمة كبيرة".

وأوضحت أنها تريد من فيسبوك أن تكشف عن الإجراءات عندما تتلقى مثل هذا الطلب، فوراء كل صفحة يوجد إنسان، وهناك الكثير من الأشخاص الذين سيتضررون، ودائرة من الأصدقاء الذين يحبون هذا الشخص."

وأطلقت سابادوس وصديقتها أوجيجن سافيجا، عريضة على الإنترنت منذ عامين تدعو الشركة إلى استعادة الملف الشخصي والرسائل الخاصة للموسيقي الراحل كروباليجا. وحققت أكثر من 850 توقيعا.

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