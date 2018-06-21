كيف تستفيد من خاصية عرض مقاطع الفيديو الطويلة IGTV على انستغرام؟

مصدر الصورة INSTAGRAM Image caption خاصية "آى جي تي في" IGTV تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى فيديو يتجاوز الساعة

أطلق تطبيق انستغرام، لتبادل الصور والفيديو، خاصية جديدة لنشر مقاطع فيديو طويلة تزيد مدتها عن ساعة، بدلا من 60 ثانية فقط..

وتتيح خاصية "آى جي تي في" IGTV للمستخدمين إنشاء محتوى فيديو يتجاوز الحد الأقصى المسموح به حاليا للفيديو والذي لا يزيد عن دقيقة، ويمكن مشاركته من خلال ما يشبه التطبيق المستقل.

ومن غير المعروف طبيعة التعامل المالي مع هذا المحتوى، وما إذا كانت المقاطع الطويلة ستحتوي على إعلانات أم سيدفع المستخدمون مقابل مادي للمحتوى الخاص بهم كما هو الحال في منصات أخرى مثل يوتيوب.

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وفي تصريح خاص لنيوزبيت قال مؤسس انستغرام كيفن سيستورم، عن التعامل المالي مع المحتوى إنه "لا داعي للعجلة لمعرفة هذا الآن".

وسوف تعرض خاصية "آى جي تي في" مقاطع الفيديو في الوضع العمودي، ويقول انستغرام إنها "الطريقة الطبيعية" التي يستخدم من خلالها الأشخاص هواتفهم.

وقال كيفن :"يستحق الفيديو مكانا أفضل على الهاتف المحمول".

مصدر الصورة INSTAGRAM Image caption يمكن رؤية الخاصية الجديدة بجوار الرسائل على تطبيق انستغرام

ويعلق خبير التكنولوجيا أليكس بريناند، من مجلة TenEighty، إن الخاصية الجديدة يمكن أن تمنح تطبيق انستغرام المزيد من الهيمنة على صناعة الإعلام الاجتماعي.

وقال بريناند :"لم نر حتى الآن بالضبط ما هي قوة انستغرام، إلا أنني متأكد أن هناك الكثير من المناقشات تجري حاليا في منصات أخرى منافسة حول مدى تهديد الخاصية الجديدة لهم، ومدى صلاحية تطبيقها".

ولا يزيد مدة عرض الفيديو المسموح بمشاركته حاليا على إنستغرام عن 60 ثانية، وهذا في وضع " الخلاصة" Feed، وهو الجزء الأساسي الذي يظهر عند فتح تطبيق انستغرام.

وهناك أيضا وضع قصص انستغرام Instagram Stories، ويتضمن مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية لكل مقطع، والتي تنتهي صلاحيتها عادة بعد 24 ساعة.

ما هو الجديد في خاصية "آى جي تي في"؟

سيكون النظام الجديد تطبيقا مستقلا وموجود أيضا على الصفحات الرئيسية للمستخدمين.

وقال مؤسس انستغرام، إن الشركة تريد "تغيير طريقة صناعة ومشاهدة الناس للفيديو"، ونقلها إلى ما هو أبعد من وسائل الإعلام التقليدية مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة التليفزيون.

مصدر الصورة INSTAGRAM Image caption انستغرام ستقدم قناة خاصة لكل مستخدم لمشاركة المقاطع الطويلة

وأضاف :"كشفت جميع البيانات التي لدينا أن تواجد الناس أمام التليفزيون يقل أكثر وأكثر، في حين يقضون وقتا أطول على الهواتف".

وقال إنه يشعر "بالمسؤولية" لإجراء هذه التغييرات على انستغرام.

كيف ستعمل؟

حتى الآن، يمكن للمستخدمين نشر مشاركاتهم على انستغرام من خلال أجهزة الهاتف.

وسيحدث تغيير كبير أخر من خلال خاصية "آى جي تي في"، والتي يمكن من خلالها تحميل الفيديو على سطح المكتب وستحصل المقاطع على رابط خاص.

وسيكون هناك قناة لكل مستخدم، على غرار موقع يوتيوب، حيث سيتم تخزين مقاطع الفيديو.

وإذا كان لديك حساب على انستغرام فسوف تحصل على قناة بمجرد تحديث التطبيق.

سألنا كيفن عن المقارنات التي لا مفر منها مع يوتيوب، وقال إن مقاطع الفيديو على الخاصية الجديدة ستكون "أكثر جاذبية وربما أكثر إثارة للمشاعر".

مصدر الصورة INSTAGRAM Image caption التطبيق يحذر نشر محتوى عنيف أو عاري أو به تمييز وعنصرية أو كراهية

مثل جميع المحتويات على انستغرام، سوف تتبع خاصية "آى جي تي في" القواعد واللوائح.

وتحظر الإرشادات على المستخدمين نشر محتوى عنيف أو عاري أو به تمييز وعنصرية أو كراهية، لكن كيفن اعترف بأن الشركة لن تتمكن من الموافقة على كل فيديو قبل تحميله.

وقال :"نريد التأكد من أن انستغرام هي منصة آمنة ولطيفة وودودة للجميع".

وواجهت منصة يوتيوب مشكلة في وقت سابق من هذا العام، لعدم قدرتها على التحرك بالسرعة المطلوبة لمواجهة فيديو نشره أحد المستخدمين البارزين لوغان بول، وتضمن ظهور جثة رجل انتحر في غابة في اليابان.

وأثناء هذا الموقف قال مسؤول الأعمال في يوتيوب لموقع نيوزبيت، لم يكن يُعتقد أن المنصة يجب أن تخضع للتنظيم بالطريقة لنفس طريقة تحديد قواعد العمل في شبكات البث الأخرى، التي تشرف عليها هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا "أوفكوم".

ويقول مؤسس انستغرام كيفن سيستورم، إنه من الصعب التكهن بكيفية مراقبة "آى جي تي في"، لكننا "سننظر في كيفية تقديم المنتج للمستهلكين والتأكد من أنه آمن وعادل".

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