وفاة الغوريلا "كوكو" الشهيرة بتواصلها مع البشر بلغة الإشارة

مصدر الصورة Getty Images Image caption سجلت فرانسين باترسون خبيرة علم نفس الحيوان (يسار الصورة) القدرات التي تمتعت بها الغوريلا

توفيت الغوريلا "كوكو" التي يُعتقد أنها تتمتع بقدرة على التواصل مع البشر باستخدام أكثر من ألف من علامات لغة الإشارة عن عمره 46 عاما.

وكان مدربون قد استطاعوا تعليم كوكو لغة الإشارة الأمريكية، وقالوا إنها كانت تستعين بها في نقل أفكار ومشاعر.

وسجلت فرانسين باترسون، خبيرة علم نفس الحيوان، القدرات التي تمتعت بها الغوريلا، والتي يبدو أيضا أنها كانت تفهم بعض الكلمات الإنجليزية.

وتبنت الغوريلا حيوانات أليفة وأطلقت عليهم أسماء، مثل قطة صغيرة سمتها "أوول بول".

وقال بيان صحفي من مؤسسة "غوريلا" إن "كوكو المعروفة بقدرتها الهائلة على إتقان لغة الإشارة، وأول سفيرة لفصيلتها المهددة بالانقراض، توفيت صباح أمس (الأربعاء) أثناء نومها عن عمر 46 عاما".

وأضاف البيان : "لمست كوكو حياة الملايين كسفيرة لجميع الغوريلات وكرمز للتواصل والتعاطف بين الأنواع الحية. كانت محبوبة وسوف نفتقدها كثيرا".

واستطاعت الغوريلا كوكو، التي يُقال إنها خضعت لاختبارات ذكاء وسجلت بين 75 و 95 درجة، فهم ألفي كلمة إنجليزية. ويصل متوسط درجات الإنسان في اختبارات الذكاء إلى 100 درجة، كما أن معظم البشر يسجلون درجات تتراوح بين 85 و 115 درجة.

وولدت كوكو في حديقة حيوان سان فرانسيسكو وعاشت معظم حياتها في مؤسسة "غوريلا" بولاية كاليفورنيا.

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