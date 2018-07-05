تناول المكسرات "يعزز" الحيوانات المنوية للرجال

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خلصت دراسة علمية إلى تناول المكسرات بانتظام يمكن أن يحسّن حالة الحيوان المنوي الصحية.

وتوصل علماء إلى أن الرجال الذين تناولوا حفنتين من اللوز والبندق والجوز يوميا لمدة 14 أسبوعا زاد عدد حيواناتهم المنوية وتحسنت قدرة الحيوانات "على السباحة".

تأتي الدراسة في وقت يعاني فيه الرجال في الدول الغربية من انخفاض عدد الحيوانات المنوية نتيجة أسباب مرتبطة بالتلوث والتدخين والعادات الغذائية.

وعُرضت نتائج الدراسة في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية للتناسل البشري وعلم الأجنة في برشلونة.

وقال الباحثون إن ثمة أدلة متنامية تشير إلى أن الأنظمة الغذائية الصحية تعزز من احتمالات حدوث الحمل.

ويجد زوج من بين كل سبعة أزواج صعوبة في الإنجاب، وترجع قرابة 40 إلى 50 في المئة من حالات العقم إلى الرجال.

وقسّم العلماء بصورة عشوائية الرجال الذين يتمتعون بصحة جيدة وتترواح أعمارهم بين 18 إلى 35 إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى أضافت 60 غراما من المكسرات يوميا إلى نظام الغذاء اليومي.

المجموعة الثانية لم تدخل أي تغييرات على نظام غذائها.

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ونجحت مجموعة الرجال الذين تناولوا المكسرات في تعزيز جودة الحيوانات المنوية على النحو التالي:

زادت بنسبة 14 في المئة

زاد نشاطها بنسبة 4 في المئة

زادت سرعتها بنسبة 6 في المئة

تحسن شكل الحيوان وحجمه بنسبة 1 في المئة

وترتبط كل هذه المعايير التي أدرجتها منظمة الصحة العالمية ضمن وسائل قياس جودة الحيوان المنوي بخصوبة الرجل.

وقال خبراء إن الدراسة تعزز دراسات أخرى أظهرت أن الأنظمة الغذائية التي تشمل الأحماض الغنية بأوميغا 3 ومضادات الأكسدة وأحماض الفوليك الغنية بفيتامين "ب" عززت جودة الخصوبة.

وتحتوي المكسرات على كثير من هذه العناصر الغذائية وغيرها من العناصر.

وقال ألبرت سالاس-هويتوس، من جامعة روفيرا آي فيرجيلي الإسبانية، الذي يشرف على الدراسة: "الأدلة المتراكمة في الكتابات العلمية تشير إلى أن التغييرات في أنماط الحياة، مثل اتباع نمط غذائي صحي، ربما تساعد في زيادة احتمالات الإنجاب".

"مثيرة أكاديميا"

ومع ذلك، حذّر الباحثون من هؤلاء الرجال المشمولين في الدراسة كانوا يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون من مشاكل في الخصوبة، وبالتالي ليس من الواضح ما إذا كان سيمكن تطبيق نتائج الدراسة على عدد أكبر من السكان، من بينهم الرجال الذين يعانون من مشاكل في الخصوبة.

وقال ألن بايسي، أستاذ أمراض الخصوبة في جامعة شيفيلد، الذي لم يكن ضمن فريق الدراسة، إن مجموعة الرجال الذين تناولوا المكسرات ربما كانوا يتمتعون بتغيرات إيجابية في حياتهم لم تأخذها الدراسة في الحسبان.

وقالت فرجينيا بولتن، مستشارة علم الأجنة السريري سابقا في مستشفى غاي في لندن، إن النتائح "مثيرة من الناحية الأكاديمية"، لكنه من غير الممكن أن نقول ما هو التأثير الذي يتركه تناول المكسرات فيما يتعلق بتعزيز فرص الحمل.

وأضافت: "إلى أن نصل إلى إجابات لهذه الأسئلة، علينا أن نشجع جميع المرضى على التوقف عن تناول الكحول والتدخين وتناول الأغذية الصحية، والالتزام بالمعايير في كل شيء".

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