سوني تبث فيلما كاملا على يوتيوب "عن طريق الخطأ"

مصدر الصورة Sony Image caption يلعب دور البطولة في "كالي القاتل" ريتشارد كابرال، الذي يشتهر بدوره في مسلسل "ليثال ويبون" (سلاح فتاك)

شاهد آلاف الأشخاص فيلما نشرته الشركة الموزعة له في الولايات المتحدة كاملا على يوتيوب قبل تدارك الخطأ.

وكانت شركة سوني قد عنونت الفيديو قائلة إنه مقتطف ترويجي من فيلم "كالي القاتل".

ولكن الفيديو الذي حملته على يوتيوب كانت مدته 90 دقيقة، فاتضح لمستخدمي يوتيوب أنه أطول بكثير من مقتطفات من الفيلم.

وتم إلغاء الفيديو بعد أن ظل على الإنترنت أكثر من ست ساعات ولكن أنباء تحميله كاملا كانت قد انتشرت.

ووصف موقع سي بي أر دوت كوم، الذي يعتقد أنه أول موقع إخباري ينشر أنباء تحميل الفيلم كاملا على يوتيوب، الأمر بأنه "خطأ ملحمي".

كما استخدم البعض شبكات التواصل الاجتماعي للتندر على الخطأ والسخرية منه.

ولم تستجب سوني لطلب بي بي سي للتعليق على الحادث.

لم يجذب الفيلم منخفض التكلفة، الذي تدور أحداثه حول قاتل محترف في لوس أنجليس، قبل الخطأ سوى اهتماما محدودا، على الرغم من طرحه بالفعل في في بعض دول أوروبا وفي بعض المهرجانات.

وأدى ذلك إلى بعض النقاشات على موقع ريديت عما إذا كان الأمر بالفعل خدعة ترويجية لجذب الانتباه.

وقال أحد مستخدمي ريديت "الأمر يستغرق مدة أطول بكثير لتحميل فيلم كامل عما يستغرق تحميل مقتطفات للترويج. كان لابد أن يدرك أحدهم أن التحميل استغرق أطول مما ينبغي".

وفي عام 2014 نشرت الشركة فيلما أشهر بكثير، وهو فيلم "الرجل العنكبوت المذهل 2"، كاملا على حسابها على يوتيوب في كوريا الجنوبية.