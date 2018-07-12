موظف سابق في أبل "يسرق أسرار سيارتها ذاتية القيادة"

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اتُهم موظف سابق في أبل بسرقة أسرار صناعة السيارة ذاتية القيادة الخاصة بالشركة ومحاولة الهروب بها إلى الصين.

وعمل شياو لانغ تشانغ في مشروع أبل للسيارة ذاتية القيادة، لكن تقارير أشارت إلى أنه خطط للانتقال إلى شركة صينية ناشئة لصناعة السيارات تُسمى "شياو بنغ موتورز"، وفقا لتصريحات أبل الواردة في أوراق القضية في المحكمة.

واعتقل تشانغ في مطار سان خوسه بولاية كاليفورنيا في السابع من يوليو/تموز الجاري.

واتهم مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) الموظف بسرقة أسرار تجارية.

"صفحات بكميات كبيرة"

ووفقا لمستندات القضية، عين تشانغ عام 2015 لتطوير برامج وأجهزة مشروع أبل لصناعة سيارة ذاتية القيادة.

لكن، بعد زيارته إلى الصين في أبريل/نيسان عام 2018 أخبر الموظف مشرفه أنه خطط للانتقال إلى بلاده للعمل في شركة شياو بنغ موتورز.

وأبلغ المشرف الفريق الأمني في الشركة الذي اكتشف أن تشانغ حمّل "صفحات كثيرة من المعلومات" من قواعد بيانات سرية وأخذ جهازا من معمل الشركة الخاص بالسيارة، وفق ما جاء في أورقة القضية.

وقال إف بي آي إن البيانات التي أخذها الموظف تشمل "رسومات هندسية وكتبا مرجعية فنية وتقارير فنية".

"محتويات حساسة"

ويتهم تشانغ بتحميل 25 صفحة "لخطط مبدئية" تخص لوحة دوائر السيارة الذكية إلى جهازه الشخصي.

ويمتلك نحو 2,700 من "الموظفين الأساسيين" إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات الفنية التي يتهم تشانع بسرقتها.

كما اتهم الموظف بأخذ لوحات دوائر وكمبيوتر رئيسي (خادم) من معمل أجهزة السيارة ذاتية القيادة.

ووفقا لأوراق القضية، اعترف تشانغ بسرقة المعلومات خلال مقابلة في يونيو/حزيران.

كما اعترف، وفقا لأوراق القضية، باستخدام خدمة "إيردروب" لإرسال محتويات حساسة من جهازه الشخصي إلى جهاز "أبل ماك" الخاص بزوجته.

وقد يعاقب تشانغ بدفع غرامة تقدر بنحو 250 ألف دولار أو السجن لمدة عشر سنوات في حالة ثبوت الجريمة عليه.

وفي بيان، قالت أبل: "نعمل مع السلطات بشأن القضية، وسنفعل كل ما في وسعنا لنتأكد من أن هذا الشخص وأي شخص آخر متورط يتحملون مسؤولية أفعالهم".