رولز رويس تطور نظام دفع لـ"تاكسي طائر"

مصدر الصورة Rolls-Royce Image caption يمكن للمركبة أن تحمل أربعة أو خمسة أشخاص لمسافة 500 ميل، بحسب الشركة

صممت شركة رولز رويس لصناعة المحركات نظام دفع مخصصا للاستخدام في طائرات الأجرة (التاكسي الطائر).

وقالت الشركة البريطانية إنها وضعت خططا لمركبة "كهربائية تقلع وتهبط عمودي". ويمكن للمركبة (إيفتول) أن تحمل أربعة أو خمسة أشخاص.

وتصل سرعة المركبة إلى 250 ميلا في الساعة (402 كيلومتر في الساعة)، ويمكنها التحليق في رحلات تبلغ الواحدة منها نحو 500 ميل، بحسب الشركة.

وتقول رولز رويس إن المحرك قد يطرح للاستخدام مطلع العقد القادم.

وتنضم رولز رويس بهذا إلى مجموعة متنوعة من الشركات الأخرى تسعى إلى تصنيع تاكسي طائر.

وقبيل انعقاد معرض فارنبورو الجوي، قال رئيس الفريق الكهربائي بالشركة روب واتسون "نحن في وضع جيد، يمكننا من لعب دور قيادي في العالم الصاعد للنقل الجوي الشخصي. سنسعى للعمل بالتعاون مع مجموعة من الشركاء".

وظلت المركبات الطائرة لزمن طويل ضربا من الخيال العلمي، لكن شركات الطيران والتكنولوجيا تعمل حاليا على تحقيق الأمر على أرض الواقع.

وأعلنت شركات أخرى، مثل ايرباص، وأوبر، ومجموعة من الشركات الناشئة مثل "كيتي هوك"، عن مشروعات مماثلة.

وقالت شركة رولز رويس إن الفكرة المبدئية للتاكسي الطائر هي استخدام تكنولوجيا توربينات الغاز من أجل توليد كهرباء لتشغيل ستة أنظمة دفع كهربائية، مصممة خصيصا لتكون منخفضة الضجيج.

وسوف يكون جناحا التاكسي الطائر قادرين على الدوران بزاوية 90 درجة، ما يمكن المركبة من الإقلاع والهبوط عموديا. وبوسع المركبة استخدام مهابط المروحيات والمطارات الموجودة بالفعل.

وقالت الشركة "نعتقد أنه نظرا للعمل الذي نقوم به حاليا، لتطوير أنظمة دفع كهربائي مهجنة، فإن هذا النموذج يمكن أن يكون متاحا بحلول مطلع أو منتصف عام 2020، شريطة أن يتم إنشاء نموذج تجاري قابل للتطبيق وطرحه في الأسواق".

وأضافت الشركة، التي ستكشف مزيدا من التفاصيل حول المشروع خلال معرض فارنبورو، أنها تبحث عن شركة مصنعة لهياكل الطائرات وعن شريك يزودها بأجزاء نظام الدفع الكهربائي، للمضي قدما في المشروع.