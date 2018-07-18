مكملات زيت السمك "لا تحمي القلب"

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يروج على نطاق واسع أن تناول مكملات غذائية تحتوي دهون أوميغا 3 هي طريقة سهلة لحماية القلب، ولكن الخبراء يقولون إن الأدلة لا تدعم ذلك.

باحثون من مركز كوكرين درسوا نتائج تجارب أجريت على أكثر من مئة ألف شخص، ولم يجدوا دليلا على أن تلك الدهون حالت دون الإصابة بأمراض القلب.

وخلص الباحثون إلى أن فرصة الحصول على أي فائدة ذات مغزى من تناول دهون أوميغا 3 هي واحد بالألف.

وشملت الدراسة المكملات الغذائية التي تحتوي دهون أوميغا 3 وليس دهون أوميغا 3 التي يحصل عليها الإنسان من تناول الأسماك والتي لايزال الخبراء يعتقدون أنها جيدة للقلب وكذلك للصحة العامة للجسم.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا الناس بتناول وجبتين من الأسماك أسبوعيا للحصول على ما يكفي من الدهون المفيدة.

ودهون أوميغا 3 لا يستطيع الجسم البشري صنعها بنفسه ولكنها توجد في الزيوت النباتية والمكسرات والبذور.

ويقول الدكتور لي هوبر من جامعة إيست أنجليا في بريطانيا والمؤلف الرئيسي للدراسة فيما يتعلق بمكملات زيت السمك : "يمكننا أن نكون واثقين من نتائج هذه الدراسة التي تتناقض مع الاعتقاد السائد بأن دهون أوميغا 3 تحمي القلب، ولقد تضمنت هذه الدراسة المنهجية الكبيرة معلومات من عدة آلاف من الأشخاص على مدار فترات طويلة. وعلى الرغم من كل هذه المعلومات، لا نرى نتائج وقائية".

ويضيف هوبر " تقدم الدراسة دليلاً جيداً على أن تناول مكملات أوميغا 3 لا يفيد صحة القلب أو يقلل من خطر الإصابة بالجلطة أو الوفاة من أي سبب".

وتحتوي بعض الأسماك على كميات صغيرة من المواد الكيميائية التي قد تكون ضارة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

وكذلك يحتوي سمك القرش والمارلن وسمك أبو سيف على كميات صغيرة من الزئبق ويجب تجنب تناولها من قبل النساء الحوامل والأطفال دون سن 16 سنة.

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تناول الخضروات:

ويقول البروفيسور توم ساندرز خبير التغذية في كلية كينجز كوليدج في لندن : "إن التوصيات الحالية فيما يتعلق بالتغذية للوقاية من أمراض القلب تشجع على تناول الأسماك وليس المكملات الغذائية التي تحتوي على زيوت السمك، ولا تقدم هذه الدراسة أي دليل يشير إلى أن هذه النصيحة الغذائية يجب أن تتغير."

بدوره، البروفيسور تيم تشيكو، وهو طبيب قلب من جامعة شيفيلد في إنجلترا: " في الماضي كانت هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا تعطي الأشخاص الذين عانوا من نوبة قلبية هذه المكملات التي تحتوي على زيت السمك، ولكن هذا الإجراء توقف منذ بضع سنوات".

ويضيف تشيكو: "هذه المكملات ذات تكلفة كبيرة ، لذلك نصيحتي لأي شخص يشتريها على أمل أنها تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، هي انفق أموالك على شراء الخضروات بدلاً من ذلك".

ولكن الدكتورة كاري روكستون من دائرة معلومات الصحة والمكملات الغذائية في بريطانيا تقول: " بالنسبة لأولئك الذين لا يأكلون السمك، فإن تناول مكملات زيوت السمك وسيلة مفيدة لحصول جسمهم على الكميات التي يوصي بها الأطباء من دهون أوميغا 3 التي تستخدم أيضا من قبل الجسم للحفاظ على صحة العينين والمناعة والدماغ وليس فقط القلب".