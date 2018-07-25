قراصنة روس "يخترقون محطات كهرباء أمريكية"
تمكن قراصنة روس من اختراق خطوط الدفاع الإلكترونية في عدة محطات للطاقة في الولايات المتحدة وتحكموا في عملها، وفقا لتقرير نشرته جريدة وول ستريت جورنال.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن القراصنة الروس كان بإمكانهم إغلاق إمدادات الكهرباء عن بعض الولايات والتسبب في انقطاع الطاقة.
وأشاروا إلى أن القراصنة المدعومين من الدولة استخدموا حواسيب غير متصلة بالشبكة الدولية للإنترنت بشكل مباشر.
وتلت تلك الهجمات عمليات استهداف لشركات أصغر توفر إمدادات الكهرباء لشركات ومواقع خدمات أخرى.
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وأوضحت وزارة الأمن الداخلي الامريكية أن هذه المجموعة من القراصنة، التي تعرف باسم "دراغونفلاي" أو "الدبور"، تم تتبع أنشطتها واتضح أنها تعمل من الأراضي الروسية وقرصنت أعمال مئات الشركات والضحايا.
وتمت عمليات الاختراق عبر رسائل بعثت إلى عاملين على حساباتهم سواء على البريد الإلكتروني أو شبكات التواصل الاجتماعي.
وأضافت الجريدة أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية حذرت شركات الطاقة والكهرباء عبر البلاد من عمليات الاختراق بمجرد الكشف عنها.
وأشارت إلى أن الوزارة قررت الحديث عن هذا الاختراق الأمني بشكل علني وفي وسائل الإعلام لكي ترفع وعي الجميع بهذا الخطر وتحذر شركات أخرى قد تكون مخترقة دون أن تعرف ذلك.
وقال مايكل كاربنتر، وهو نائب مساعد سابق لوزير الدفاع الأمريكي، للجريدة "إنهم يضعون أنفسهم في موقف الاستعداد لشن هجمات على شبكاتنا سواء بنطاق ضيق أو واسع حسب الظروف".
ولطالما نفت روسيا تورطها في شن أي هجمات إلكترونية لاختراق شبكات البنية التحتية الأمريكية.
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