ملابس ذكية من تومي هيلفيغر تتعقب مرتديها

مصدر الصورة Tommy hilfiger

طرحت شركة تومي هيلفيغر خطا جديدا من الملابس الذكية التي ترصد أنشطة مرتديها وتمنحهم مكافآت.

ويحمل الخط الجديد اسم "تومي جينز إكسبلور". وقد تم تزويد ملابس هذا الخط بشرائح ذكية.

ومع ربط الشريحة بتطبيق على الهواتف الذكية، تبدأ في تعقب نشاط أصحاب هذه الملابس بتسجيل مواعيد ارتدائها وخلعها.

وتقدم الشركة لعملائها نقاط عن كل ساعة يرتدون فيها هذه الملابس. ويمكن تجميع هذه النقاط وتحويلها إلى هدايا في صورة بضائع أو تذاكر لحضور حفلات موسيقية.

لكنها ستوفر كذلك كمية معلومات غير مسبوقة للشركة عن عملائها، حسبما توضح ليرون سلومينسكي، المدير التنفيذي لشركة (أوير سوليوشانز) للتكنولوجيا.

وتضيف سلومينسكي "لم يحدث من قبل أن تمكنت شركة ملابس من فهم كيفية استخدام العملاء منتجاتها بعد خروجهم من المتجر".

والملابس الجديدة متاحة في متاجر تومي هيلفيغر في الولايات المتحدة فقط من خلال موقع الشركة على الإنترنت ومتجرها الرئيسي في نيويورك.

وتتضمن هذه المنتجات سراويل، وقمصانا صيفية وشتوية، علاوة على قبعات، ومعاطف، وحقائب. وتبدأ الأسعار من 29 دولارا.

وقد لاقت المنتجات الجديدة بعض الانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المعلقين إن الشركة لم تبتكر شيئا جديدا لكنها قدمت فقط نمطا جديدا من بطاقات هدايا العملاء القائمة منذ عشرات السنوات، واصفا الفكرة بأنها "سخيفة".

وتسائل البعض عن كم المعلومات التي سيوفرها ذلك لشركة تومي هيلفيغر، وكيف يمكن للشركة أن تتصرف فيها.

وكانت غوغل قد أعلنت شراكة مع شركة ليفيز للملابس، ونتج عن التعاون معطف ذكي يتصل بهاتف مرتديه ويوفر له إمكانية تشغيل أو إيقاف الموسيقى من خلال المعطف والحصول على إرشادات الطريق ضمن خدمات أخرى.

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