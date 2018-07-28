بالصور: كيف رصد سكان الأرض "قمر الدم"؟

  • 28 يوليو/ تموز 2018

سعى كثيرون في شتى أنحاء العالم إلى رصد أطول خسوف للقمر في القرن الواحد والعشرين، وذلك في الظاهرة التي عُرفت باسم "قمر الدم".

  • الخسوف الدامي للقمر Reuters

    في اليونان، ارتفع القمر خلف معبد بوسيدون الواقع في منطقة كيب سونيون بالقرب من أثينا.

  • الخسوف الدامي للقمر Getty Images

    وفي ظاهرة خسوف القمر، تصبح الأرض في مركز بين قمرها الطبيعي والشمس. وحينها لا يضيء القمر على نحو مباشر من الشمس، لكنه يظل يلتقط الضوء المسرب والمنعكس بفعل الغلاف الجوي للأرض. هذه العملية تعطي القمر اللون البرتقالي أو البني أو الأحمر. وكان من الممكن مشاهدة الخسوف من أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وروسيا والهند وأستراليا.

  • الخسوف الدامي للقمر Getty Images

    في هذه الصورة، يمكن رؤية خسوف القمر في ستراسبورغ بفرنسا فوق هذا التمثال الذي نحته الفنان الأمريكي جوناثان بوروفسكي.

  • الخسوف الدامي للقمر APA

    وهنا في جبال الألب السويسرية يمكن رؤية خسوف القمر في ذروته.

  • الخسوف الدامي للقمر Reuters

    لم يكن من الضروري ارتداء أي أدوات لحماية العين أثناء مشاهدة "قمر الدم".

  • الخسوف الدامي للقمر Reuters

    وعند مع مرور القمر فوق أبوظبي، في الإمارات، كان من الممكن رؤية القمر خلف مئذنتي جامع الشيخ زايد الكبير.

  • الخسوف الدامي للقمر Getty Images

    وفي سيدني، بأستراليا، احتشدت الجماهير لرؤية القمر وهو يتحول إلى اللون الأحمر في أفق المدينة المميز.

  • الخسوف الدامي للقمر Getty Images

    في العاصمة التايوانية، تايبيه، نصب الناس مناظير لرؤية هذا الحدث الفريد، الذي استمر قرابة ساعة و43 دقيقة.

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