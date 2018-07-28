بالصور: كيف رصد سكان الأرض "قمر الدم"؟
سعى كثيرون في شتى أنحاء العالم إلى رصد أطول خسوف للقمر في القرن الواحد والعشرين، وذلك في الظاهرة التي عُرفت باسم "قمر الدم".
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Reuters
في اليونان، ارتفع القمر خلف معبد بوسيدون الواقع في منطقة كيب سونيون بالقرب من أثينا.
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وفي ظاهرة خسوف القمر، تصبح الأرض في مركز بين قمرها الطبيعي والشمس. وحينها لا يضيء القمر على نحو مباشر من الشمس، لكنه يظل يلتقط الضوء المسرب والمنعكس بفعل الغلاف الجوي للأرض. هذه العملية تعطي القمر اللون البرتقالي أو البني أو الأحمر. وكان من الممكن مشاهدة الخسوف من أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وروسيا والهند وأستراليا.
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في هذه الصورة، يمكن رؤية خسوف القمر في ستراسبورغ بفرنسا فوق هذا التمثال الذي نحته الفنان الأمريكي جوناثان بوروفسكي.
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APA
وهنا في جبال الألب السويسرية يمكن رؤية خسوف القمر في ذروته.
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Reuters
لم يكن من الضروري ارتداء أي أدوات لحماية العين أثناء مشاهدة "قمر الدم".
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Reuters
وعند مع مرور القمر فوق أبوظبي، في الإمارات، كان من الممكن رؤية القمر خلف مئذنتي جامع الشيخ زايد الكبير.
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Getty Images
وفي سيدني، بأستراليا، احتشدت الجماهير لرؤية القمر وهو يتحول إلى اللون الأحمر في أفق المدينة المميز.
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Getty Images
في العاصمة التايوانية، تايبيه، نصب الناس مناظير لرؤية هذا الحدث الفريد، الذي استمر قرابة ساعة و43 دقيقة.
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