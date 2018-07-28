بالصور: كيف رصد سكان الأرض "قمر الدم"؟

وفي ظاهرة خسوف القمر، تصبح الأرض في مركز بين قمرها الطبيعي والشمس. وحينها لا يضيء القمر على نحو مباشر من الشمس، لكنه يظل يلتقط الضوء المسرب والمنعكس بفعل الغلاف الجوي للأرض. هذه العملية تعطي القمر اللون البرتقالي أو البني أو الأحمر. وكان من الممكن مشاهدة الخسوف من أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وروسيا والهند وأستراليا.