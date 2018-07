فيسبوك يحظر صفحات يُعتقد أنها "تؤثر" على الانتخابات الأمريكية

مصدر الصورة GETTY IMAGES/FACEBOOK

حظر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 32 حسابا وصفحة يعتقد أنها تتدخل في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة المزمع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال فيسبوك إن التحقيقات بهذا الشأن ما زالت في مراحلها المبكرة، مشيرا إلى أنه لم يتحدد بعد من يقف وراء هذه الصفحات.

وأضاف أن من يقف وراء تلك الصفحات ذهب مدى أبعد كثيرا من حملة انطلقت من روسيا للتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

فيسبوك يحقق مع شركة أمريكية في مزاعم مشاركة بيانات المستخدمين

ماذا يفعل موقع فيسبوك وغيره من عمالقة التكنولوجيا ببياناتك؟

فيسبوك لن يحذف الأخبار المزيفة

ماذا اكتشف فيسبوك؟

قال موقع التواصل الاجتماعي في مدونة إنه حدد هوية 17 حسابا مشتبها به على فيسبوك و7 على انستغرام، مشيرا إلى أن تلك الحسابات أصدرت 9.500 منشور على فيسبوك ومقالا على انستغرام.

مصدر الصورة FACEBOOK Image caption نشر فيسبوك بعض الصور التي نشرتها تلك الحسابات

وأضاف قائلا إن "أكثر من 290 ألف حساب يتبع صفحة واحدة على الأقل من الصفحات المتورطة كما يشتبه في أن تلك الحسابات أدارت 150 إعلانا على فيسبوك وانستغرام بكلفة 11 ألف دولار.

وأشهر تلك الحسابات الزائفة هي: Aztlan Warriors و Black Elevation و Mindful Beingو Resisters.

لماذا الفيسبوك غير متيقن من المسؤول عن تلك الصفحات؟

يقول فيسبوك إن من يقف وراء تلك الصفحات ذهب مدى أبعد كثيرا من حملة انطلقت من روسيا للتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وأوضح أن من يقفون وراء تلك الصفحات استخدموا شبكات افتراضية خاصة لإخفاء هوياتهم، وأطرافا ثالثة لإدارة الإعلانات نيابة عنهم.

مصدر الصورة FACEBOOK Image caption الكثير من منشوراتها تبدو مناوئة لترامب

كما ذكر فيسبوك أنه لم يجد النطاق الروسي للإنترنت، ولكنه وجد رابطا بين وكالة أبحاث الإنترنت التي تتخذ من روسيا مقرا لها وأحد الحسابات المحظورة وهي Resisters .

ورغم ذلك، قال فيسبوك إنه قد لا يحدد أبدا هوية مصدر الحسابات الزائفة.

وقال أليكس ستاموس كبير مسؤولي أمن موقع فيسبوك:" إن وكالة أبحاث الانترنت قد تكون من يقف وراء تلك الصفحات، وقد تكون مجموعة أخرى منفصلة."

ما الذي ستفعله الشركة بهذا الشأن؟

فيسبوك أزال الصفحات المشبوهة، ولكن يظل هناك مديرو صفحات غير محظورة متفاعلين مع تلك المحظورة.

فعلى سبيل المثال بعد أن أطلق معارضون لخطوة الحظر صفحة لتنظيم احتجاج بين 10 و12 أغسطس/آب أطلقوا عليها "No Unite the Right 2 " عرض أصحاب 5 صفحات أخرى استضافة المظاهرات ونشروا تفاصيل حول مواقع التظاهرات والمواصلات.

مصدر الصورة FACEBOOK Image caption يصعب تحديد هوية بعض تلك الصفحات

ويقول فيسبوك إنه اتصل بمديري الصفحة وأنذر 2.600 مستخدم أعربوا عن اهتمامهم بحضور الحدث.

وقالت الشركة إنها ستواصل جهودها لتتبع كل من يسيء استخدام منصتها، وستعمل بشكل أوثق مع منفذي القانون وغيرها من مؤسسات التكنولوجيا لفهم التهديدات المحيطة.

كيف كان رد فعل السياسيين الأمريكيين؟

قال عضو الكونغرس الديمقراطي آدم شيف:" إن إعلان فيسبوك اليوم يظهر ما كنا نخشاه منذ وقت طويل، عناصر خارجية شريرة تحمل بصمات روسية تواصل التأثير على منصات التواصل للتدخل في الانتخابات الأمريكية."

وقال السيناتور الديمقراطي مارك وارنر إن إعلان اليوم يمثل دليلا على استمرار الكرملين في استغلال منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك لنشر الأخبار الكاذبة وأنا سعيد أن فيسبوك اتخذ بعض الخطوات لعلاج هذه المشكلة.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وقال السيناتور الجمهوري، ريتشار بور، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ إن الواضح من هذه العملية أن هدفها زرع عدم الثقة والانقسام ومحاولة لزعزعة إيمان الناس بمؤسساتنا ونظامنا السياسي فالروس يريدون أمريكا ضعيفة.

ما الذي حدث في انتخابات عام 2016؟

بعد الانتخابات وصف رئيس فيسبوك، مارك زوكربرغ، ما تردد بشأن الأخبار الكاذبة بأنها "فكرة مجنونة"، ثم عاد واعتذر.

ترامب: لا يوجد ما يدعو روسيا للتدخل في الانتخابات الأمريكية

وفي سبتمبر/أيلول عام 2017 اعترف فيسبوك بأن الروس استخدموا هويات زائفة للتأثير على الانتخابات الأمريكية ونشروا تعليقات وإعلانات لتحقيق ذلك.

وانتهت وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى أن عملاء الدولة الروسية استخدموا حسابات زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة للتأثير على الانتخابات.

وقد نفى الرئيس الروسي بوتين تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية.