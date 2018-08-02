جائزة فيلدز العالمية في الرياضيات تُسرق من لاجئ كردي

مصدر الصورة UNI CAMBRIDGE Image caption البروفيسور الكردي كوجر بيركار، عمل في جامعة كامبريدج بعد اللجوء السياسي إلى بريطاني من إيران

فاز لاجئ كردي في بريطانيا بأرفع جائزة عالمية فيحقل الرياضيات، ميدالية فيلدز، التي تعادل جائزة نوبل العالمية في العلوم ثم سُرقت منه بعد ذلك في الحفل الذي أقيم بالبرازيل.

وحصل البروفيسور الكردي، كوجر بيركار، على الجائزة رفقة ثلاثة علماء آخرين هم أليسيو فيغالي وبيتر شولز وأكشاي فنكاتيش، تكريما لإسهامهم جميعا في مجال الرياضيات.

والبروفيسور بيركار ينحدر من مدينة مريوان التي تقع في كردستان إيران، وقد انتقل كلاجئ سياسي إلى بريطانيا، ليشتغل في التدريس بجامعة كايمبرج.

وقال بيركار بعد الفوز بالجائزة إنه "لم يكن يتخيل أن هذا الأمر سيصبح حقيقة".

وتعد جائزة فيلدز الجائزة الأكثر أهمية على مستوى العالم في مجال الرياضيات (تعادل جائزة نوبل). وقد أسسها عالم الرياضيات الكندي، جون تشارلز فيلدز، وهي تُمنح مرة كل أربع سنوات منذ عام 1936 لمن هم أقل من 40 عاما، بعد اجتماع لثلة من علماء الرياضيات.

ويحصل كل فائز على 15 ألف دولار كندي نقدا.

إيرانية تصبح أول امرأة تتوج بأعلى جائزة في الرياضيات

إساءات جنسية واستقالات قد تلغي جائزة نوبل للأدب لهذا العام

سرقة الجائزة

ومع المفارقات أن جائزة البروفيسور بيكار التي تزن 14 قيراطا من الذهب، سُرقت بعد أن استلمها في الحفل الذي أقيم في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

مصدر الصورة IMU Image caption وسام فيلدز الجائزة الأكثر أهمية على مستوى العالم في مجال الرياضيات (تعادل جائزة نوبل)

وذكر تليفزيون غلوبو تي في البرازيلي، أن بيكار ترك الميدالية مع محفظته وهاتفه في حقيبة على طاولة في مركز المؤتمرات حيث أقيم الاحتفال، ثم اكتشف بعد ذلك اختفاء الحقيبة بكل ما فيها.

وأبلغ البروفيسور الأمن الذي تمكن من العثور على الحقيبة في وقت لاحق، لكنهم لم يعثروا على المحفظة والميدالية.

وولد كوجر بيركار في مزرعة في إقليم كردستان بالقرب من الحدود الإيرانية-العراقية، ونشأ أثناء الحرب التي استمرت ثماني سنوات بين البلدين الجارين منذ اندلاعها في عام 1980.

وصرح لمجلة كوانتا أنه أثناء نشأته كان يرى صور الفائزين بميدالية فيلدز تزين جدران نادي الرياضيات بالعاصمة الإيرانية طهران.

وقال بيركار :"نظرت إليهم (هذه الصور) وقلت لنفسي هل سأقابل أحدا من هؤلاء؟"، وأضاف :"في ذلك الوقت في إيران، لم أكن أعرف أنني سأستطيع يوما ما الذهاب إلى الغرب".

وسافر بيركار، أثناء دراسته للحصول على شهادة البكالوريوس في جامعة طهران، إلى بريطانيا ساعيا للحصول على اللجوء السياسي هناك.

وقد حقق سمعة جيدة داخل الأكاديمية بفضل عمله على الهندسة ثنائية الإنطاق، أحد أفرع الهندسة الجبرية، وقد سبق له الفوز بجائزة Leverhulme المرموقة.

أما الفائز الثاني بالجائزة فهو الإيطالي أليسيو فيغالي، 34 عاما، ولد في روما، لكنه يعمل في جامعة إي تي اتش زيورخ، وهي جامعة للعلوم والتكنولوجيا في سويسرا. وهو خبير في حساب التباينات والمعادلات التفاضلية الجزئية.

وقال فيغالي لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا): "هذه الجائزة تمنحني الكثير من الفرح". "إنه شيء كبير لدرجة أنني من الصعب تصديق أنني فزت بها".

مصدر الصورة ROYAL SOCIETY Image caption البروفيسور مارتن هيرر، من إمبريال كوليدج لندن، الذي حصل على ميدالية فيلدز في عام 2014

أصغر الفائزين

أما أصغر الفائزين الأربعة فكان بيتر شولز، 30 عاما، ويعمل في جامعة بون. وتركز أبحاثه على التقاطع بين نظرية الأعداد والهندسة. وكانت هناك توقعات كبيرة بأنه سيفوز بالجائزة قبل الإعلان عنها رسميا.

أما الفائز الرابع فهو العالم الأسترالي الدكتور فنكاتيش، 36 عاما، يدرس نظرية الأعداد ونظرية التمثيل.

وقال البروفيسور مارتن هيرر، من إمبريال كوليدج لندن، الذي حصل على ميدالية فيلدز في عام 2014، لبي بي سي نيوز :"يمكن للمرء أن يتخيل كم سيتغير وضعهم على الفور من كونهم باحثين محترمين للغاية في مجال ما، ليصبحوا مشاهير في مجتمع الرياضيات".

وأضاف :"على مدار وقت طويل سيظل هؤلاء رموزا في مجال الرياضيات لأبحاثهم، لذا سيقضون وقتا أطول بكثير في التواصل مع جمهور أوسع مما اعتادوا عليه".

وحتى الآن فاز 56 عالما بهذه الجائزة، على الرغم من رفض غريغوري بيرلمان استلام الجائزة في عام 2006. وكان الدكتور بيرلمان مختلفا تماما ومنعزلا من أجل العمل في مجالاته المفضلة.

وكانت هناك امرأة واحدة فقط فازت بالجائزة وهي الإيرانية مريم مير زاخاني، من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة، وقد توفيت في عام 2017.

وانتقل أحد الفائزين للعمل بالسياسة بعد الفوز بالجائزة وهو الفرنسي سيدريك فيلاني، الذي حصل على الميدالية عام 2010. وفي العام الماضي، أصبح عضوا في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) عن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.

مصدر الصورة Reuters Image caption الفرنسي سيدريك فيلاني، حصل على الميدالية عام 2010. وفي العام الماضي، أصبح عضوا في الجمعية الوطنية الفرنسية

وأضاف مارتن هيرر: "في نهاية المطاف، في الوقت الذي استفاد فيه بعض الفائزين بميداليتهم للشروع في تغيير مهنتهم (مثلما فعل سيدريك فيلاني)، يستمر معظمهم في إنتاج أبحاث متميزة في المجال الذي اختاروه وتستمر حياتهم مثل أي عالم رياضيات آخر ناجح للغاية. "

ويتم تكريم اثنين على الأقل، ويفضل أربعة أشخاص، دائما في حفل توزيع الجوائز.

______________________________________________________

يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.