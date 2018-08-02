غوغل في الصين تعتزم إصدار نسخة محرك بحث "تخضع للرقابة"

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أفادت تقارير بأن شركة غوغل تعتزم تطوير إصدار من محرك بحثها على نحو يتوافق مع قوانين الرقابة في الصين.

وكانت الشركة قد أغلقت محرك بحثها في عام 2010، وشكت من تقييد حرية التعبير.

وقال موقع "إنترسيبت" الإخباري إن غوغل بصدد العمل على مشروع يطلق عليه اسم "دراغون فلاي" سوف يحجب مصطلحات مثل حقوق الإنسان والدين، وهو إجراء سيثير غضب النشطاء بالتأكيد.

ونفت صحيفة "سيكيوريتيس ديلي" الصينية المملوكة للدولة التقرير.

وعلق متحدث باسم "غوغل" بتصريح مقتضب ردا على سؤال يتعلق بالمزاعم.

وقال :"نتيح عددا من تطبيقات الهاتف في الصين، مثل تطبيق غوغل للترجمة وتطبيق "فلايس غو" لتوفير مساحة تخزينية على ذاكرة الهاتف، كما نساعد شركات تطوير صينية، ولدينا استثمارات كبيرة في شركات صينية مثل جيه دي دوت كوم".

وأضاف : "لكن لن نعلق على تكهنات بشأن خطط مستقبلية".

ماذا قال موقع "إنترسيبت"؟

قالت الشركة، نقلا عن وثائق غوغل ومصادر داخلية، إن مشروع "دراغون فلاي" بدأ في ربيع عام 2017، وتصاعدت وتيرته في ديسمبر/كانون الأول بعد أن التقى المدير التنفيذي لغوغل، سوندار بيتشاي، مسؤولا في الحكومة الصينية.

وأضافت الشركة أن تطبيق أندرويد يحتوي على إصدارات تعرف باسم "ماوتاي" و "لونغي" خضعت لتطوير، قد يُطرح خلال تسعة أشهر إذا وافقت الحكومة الصينية.

وقالت وكالة رويترز للأنباء ووكالة فرانس برس إن مصادر خاصة أكدت التقارير لوكالات الأنباء.

كيف يعمل محرك البحث؟

قال موقع "إنترسيبت" إن تطبيق البحث سوف "يحجب عمليات البحث الحساسة"، مع تحديد مواقع الإنترنت والمواقع المحجوبة حاليا من خلال خاصية "الجدار الناري العظيم" في الصين.

ووفقا للوثائق التي اطلعت عليها، سوف يؤدي البحث عبر التطبيق إلى قائمة مزودة بالموقع المحجوبة وإخلاء المسؤولية بعبارة تقول "بعض النتائج قد تكون حجبت بسبب متطلبات قانونية".

وقالت الشركة إن "بي بي سي نيوز" و"ويكيبيديا" من بين هذه المواقع المحظورة.

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ما هو رد الفعل داخل غوغل؟

لم تعلق غوغل رسميا على تقرير "إنترسيبت".

وقال متحدث باسم الشركة، تاج ميدوز، لوكالة فرانس برس :"لن نعلق على تكهنات بشأن خطط مستقبلية".

وأضاف موظف في حديث لوكالة رويترز للأنباء إنه نقل نفسه من الوحدة التي كان يعمل بها تجنبا للمشاركة في المشروع.

ويعتقد البعض أن مثل هذا الإجراء لا ينبغي أن يكون مفاجأة.

وكان سوندار بيتشاي، المدير التنفيذي لغوغل، واضحا جدا بشأن طموحه عندما قال خلال مؤتمر عام 2016 :"غوغل للجميع، نرغب في أن نعمل في الصين ونخدم المستخدمين الصينيين".

وما هو رأي النشطاء؟

قالت منظمة العفو الدولية إن غوغل لا ينبغي أن تسير قدما في المشروع.

وقال باتريك بون، باحث صيني لدى العفو الدولية، في بيان :"سيكون يوما حالكا على حرية الإنترنت إذا قبلت غوغل قواعد الرقابة المتطرفة في الصين بغية العمل في السوق".

وأضاف :"بتغليب الربح على حقوق الإنسان، سوف تتخذ غوغل خطوة مروعة غير مسبوقة، وسوف تهدي الحكومة الصينية نصرا".

ماذا قالت الصين؟

ليست صفقة كبيرة. لكن صحيفة "سيكيورتيس ديلي" الصينية الرسمية استشهدت بـ "إدارات معنية" قالت إن تقارير عودة غوغل إلى السوق الصينية ليس حقيقية.

ونقلت رويترز عن مسؤول صيني قوله إن غوغل أجرت اتصالات مع السلطات الصينية في هذا الشأن، لكن لا يوجد أي موافقة على المشروع حتى الآن.

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لماذا ترغب غوغل في العودة؟

ببساطة لأن الصين أكبر سوق إنترنت في العالم.

وعلى الرغم من حجب محرك بحثها الرئيسي ومنصة يوتيوب لملفات الفيديو، مازال يوجد لدى غوغل أكثر من 700 موظف وثلاثة مكاتب في الصين، كما تطور مشروعات بديلة.

وكانت الصين قد وافقت على استخدام تطبيق غوغل للترجمة على الهواتف الذكية العام الماضي في سوقها.

كما استثمرت غوغل في منصة "تشوشو" لألعاب البث المباشر في يناير/كانون الثاني، وأطلقت لعبة ذكاء صناعي على تطبيق "وي تشان" للتواصل الاجتماعي.

ما الذي تحجبه الصين؟

توجد رقابة صارمة على المواقع الغربية الشائعة، من بينها فيسبوك وتويتر وانستغرام.

كما توجد موضوعات معينة مثل احتجاجات "ميدان تيانانمين" عام 1989 محجوبة بالكامل. كما أن الإشارة إلى المعارضة السياسية والمنشقين والنشاط المعارض للشيوعية محظورة أيضا مثلها مثل حرية التعبير والجنس.

وفرضت الصين خلال العامين الماضيين قواعد صارمة بشكل متزايد على الشركات الأجنبية، بما في ذلك فرض قيود رقابة جديدة.

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