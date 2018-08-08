فيسبوك يعتذر عن ظهور "بالونات" مع تعليقات زلزال لومبوك

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قال القائمون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنهم "يأسفون" لظهور رسائل المستخدمين، الذين نشروا عن زلزال مدمر في إندونيسيا، مزينة بقصاصات ملونة وبالونات.

وكان زلزال بلغت قوته 6.9 درجة، قد ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصا.

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وكتب العديد من مشتركي فيسبوك الإندونيسيين رسائل باستخدام كلمة "selamat"، والتي يمكن أن تعني "السلامة" أو "تهانينا" اعتمادا على السياق الواردة فيه.

وهناك خاصية محددة في موقع فيسبوك، تطلق بالونات ملونة وقصاصات ملونة على الرسائل التي ترد فيها كلمة "تهانينا".

وقال فيسبوك إن الميزة تلقائية ومتاحة لكافة مستخدميه عبر كل دول العالم.

لكن على الرغم من ذلك، قال موقع فيسبوك لموقع Motherboard الإخباري "نأسف على ظهور البالونات والقصاصات الملونة في هذا السياق المؤسف، وقد قمنا على الفور بإيقاف هذه الخاصية في إندونيسيا".

وأضاف فيسبوك "إن الألم يعتصر قلوبنا لما حل بالناس المتضررين من الزلزال".

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وقالت السلطات الإندونيسية إن أكثر من 156 ألف شخص نزحوا بسبب الزلزال. كما انهارت عشرات الآلاف من المنازل.

وارتفع عدد القتلى إلى 131 يوم الأربعاء، وتلاشت الآمال في العثور على مزيد من الناجين.

ويستمر عمال الانقاذ في البحث بين أنقاض المنازل والمدارس والمساجد مستخدمين الحفارات الميكانيكية.

كما أن الطرق والجسور المدمرة أعاقت الجهود المبذولة للوصول إلى بعض المناطق الأكثر تضرراً في المناطق الشمالية والشرقية من لومبوك.

ويقول المسؤولون إنه قد جرى إجلاء جميع السياح في جزر غيلي، قبالة سواحل لومبوك.

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