فيسبوك تبرم صفقة لبث مباريات الدوري الإسباني

مصدر الصورة Getty Images Image caption ستؤدي الصفقة إلى بث 380 مباراة للدوري الإسباني على فيسبوك

سيتمكن الجمهور في شبه القارة الهندية، بدءا من الجمعة المقبل، من مشاهدة مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم، عبر طريقة واحدة وهي موقع فيسبوك.

ووقعت الشركة المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي اتفاقا حصريا، لعرض كل مباريات الدوري الإسباني خلال المواسم الثلاثة المقبلة، لتكون متاحة عبر الموقع للمشاهدين في دول: الهند، أفغانستان، بنغلاديش، بوتان، نيبال، المالديف، سيريلانكا، وباكستان.

وكانت تلك الحقوق في السابق تمتلكها شبكة سوني بيكتشرز.

ولم يكشف بعد عن شروط هذه الصفقة. وكانت المرة الأخيرة التي بيعت فيها تلك الحقوق عام 2014، مقابل 32 مليون دولار، وفقا لوكالة رويترز.

ويستخدم فيسبوك نحو 348 مليون مستخدم في تلك المنطقة، من بينهم 270 مليون في الهند وحدها.

وتعد الصفقة أحدث خطوة من فيسبوك، ومن جانب قطاع صناعة التكنولوجيا عموما، للاستثمار في حقوق بث الأنشطة الرياضية المربحة.

وتبث الشبكة الاجتماعية بالفعل دوري البيسبول الرئيسي للجماهير في الولايات المتحدة، مقابل مليون دولار لكل مباراة حسب تقارير. وكما هو الحال مع بقية محتويات فيسبوك، تتاح مشاهدة تلك المباريات للمستخدمين مجانا مصحوبة بإعلانات مستهدفة.

وفي تصريحات لوكالة رويترز، قال مدير البث الرياضي المباشر في فيسبوك إن بث مباريات الدوري الإسباني سيكون في البداية خاليا من الإعلانات، لكن يجري دراسة كيفية تضمين الإعلانات بأفضل طريقة في المستقبل.

وأضاف بيتر هاتون: "هذه صفقة واحدة. هذا ليس شيئا كبيرا يمثل تهديدا لعالم البث".

مصدر الصورة Reuters Image caption يوجد 270 مليون مستخدم لفيسبوك في الهند وحدها

لكن من غير المرجح أن يرى المستثمرون الآخرون في مجال البث الأمر بهذه الطريقة، وهم محقون في ذلك.

وتعد صفقة فيسبوك مع الدوري الإسباني جزءا من توجه عالمي. ففي بريطانيا سيكون الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم هو الأخير، الذي تبث فيها كل المباريات مباشرة عبر قناة تلفزيونية.

وخلال الموسم القادم، ستبث 20 مباراة عبر الإنترنت فقط، وذلك عبر موقع أمازون. وستبث شركة أمازون المباريات عبر خدمة برايم ذات الاشتراك المدفوع.