موجات "واى فاى" أرخص وسيلة لكشف المتفجرات والأسلحة

مصدر الصورة Getty Images Image caption النظام الجديد يمكنه تأمين المطارات والمنشآت ومحطات القطارات والمتاحف والمدارس بتكلفة ضئيلة للغاية

خلصت دراسة جديدة إلى أن موجات الإنترنت اللاسلكية "واى فاى" يمكن استخدامها للكشف عن الأسلحة والمتفجرات وتأمين الأهداف الحيوية مثل المطارات ومحطات القطارات.

ويقول الباحثون في جامعة روتغرز، في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الإشارات اللاسلكية يمكنها اختراق الحقائب لقياس أبعاد الأجسام المعدنية أو تقدير حجم السوائل.

وكشفت الاختبارات الأولية أن نظام "واى فاى" في تحديد الأشياء وطبيعة الأجسام كان دقيقا بنسبة بلغت 95 في المائة.

وأكد الباحثون إن الاكتشاف الجديد يمكن أن يوفر بديلا منخفض التكلفة لأمن المطارات.

مخاطر كبيرة تهدد اتصالات "الواي فاي" بسبب ثغرة أمنية

الباحثون يبتكرون فيروسا معديا يصيب شبكات ال"واي فاي"

تطوير شبكة اتصال "واي فاي" تحت الماء للتنبؤ بالكوارث

واختبر الباحثون الذين قاموا بالدراسة 15 نوعا مختلفا من المتعلقات والأشياء وستة انواع من الحقائب، التي اخترقتها موجات "واى فاى" وحددت ما بداخلها.

وبحسب التقييمات النهائية فقد تم بنجاح التعرف على 99 في المائة من الأشياء الخطرة، و98 في المائة في المعادن، بينما بلغت دقة تحددي السؤال 95 في المائة.

مصدر الصورة DATA ANALYSIS AND INFORMATION SECURITY LAB Image caption اتسخدام جهازي لإرسال واستقبال موجات الواى فاى يكشف طبيعة الأشياء في الحقائب

لكن عندما تم تغليف الأشياء داخل الحقائب، انخفض معدل الدقة إلى حوالي 90 في المائة.

ويتطلب النظام منخفض التكلفة استخدام جهاز "واى فاى" بهوائيين أو ثلاثة، أحدها يرسل الموجات والآخر يستقبلها، ويمكن دمجه في شبكات واى فاى الموجودة في أي مكان.

ويعمل النظام من خلال تحليل ما يحدث عندما تخترق الإشارات اللاسلكية الحقائب ثم ترتد مرة أخرى عن الأشياء والمواد.

ويمكن استخدامه لتأمين المتاحف والملاعب والمتنزهات الترفيهية والمدارس أو في أي مكان يحتاج إلى تأمين أو يكون عرضة للخطر.

وقالت ينغينغ تشن، المؤلفة المشاركة في الدراسة والأستاذة في قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في كلية روتجرز- نيو برونزويك للهندسة :"في الأماكن العامة الكبيرة يكون من الصعب إنشاء بنية تحتية مكلفة للفحص والتأمين مثل ما هو موجود في المطارات".

وأوضحت أن هناك حاجة دائما لمن يقوم بفحص الحقائب والتحقق من المواد بداخلها لذلك أردنا تطوير طريقة تكميلية لمحاولة الحد من استخدام العنصر البشري.

وأضافت :"هذا يمكن أن يكون له تأثير كبير في حماية الجمهور من الأشياء الخطيرة. هناك حاجة متنامية لذلك الآن ".

وفازت الدراسة التي خضعت لاستعراض النظراء جائزة أفضل ورقة في مؤتمر IEEE لعام 2018 لمخصص للاتصالات وأمن الشبكات في الأمن السيبراني.

وشهد المؤتمر حضور مهندسين ومتخصصين من جامعة إنديانا-جامعة بوردو إنديانابوليس وجامعة بينغهامتون.