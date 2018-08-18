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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الأوروبية للمساهمة ماليا في إعادة إعمار سوريا من أجل تمكين ملايين اللاجئين من العودة إلى بلدهم.

ومن شمال العاصمة الألمانية، برلين، قال بوتين: "نحن بحاجة لتوسيع جهود (الإغاثة) الإنسانية في الصراع السوري. وأعني بذلك المساعدات الإنسانية بالدرجة الأولى للسوريين، وتوفير الدعم المناطق ليتمكن اللاجئون المقيمون في الخارج من العودة إليها".

وكان الرئيس الروسي قد توقف في النمسا، وهو في طريقة إلى ألمانيا للقاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لحضور حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية.

واستقبلت ألمانيا مئات الآلاف من السوريين منذ عام 2015.

وقال بوتين، الذي غادر بالفعل ألمانيا عائدا إلى بلاده، إنه من المحتمل أن يكون اللاجئون "عبئا كبيرا على أوروبا. لذا علينا القيام بشيء ما لإعادة هؤلاء الناس إلى ديارهم".

كما أكد ضرورة إصلاح الخدمات الأساسية كالماء والمرافق الصحية في سوريا.

وقدر بوتين عدد اللاجئين السوريين في الأردن بمليون شخص، والعدد ذاته في لبنان، في حين قال إنه يوجد قرابة ثلاثة ملايين لاجئ سوري في تركيا.

من جانبها قالت ميركل إنه "من المهم تجنب كارثة إنسانية في إدلب وسوريا والمناطق المجاورة"، مضيفة إنها كانت قد ناقشت مع بوتين قضية الإصلاحات الدستورية والانتخابات المحتملة عندما التقيا في أيار/مايو في منتجع سوتشي الروسي.

كما تناولت محادثات الزعيمان الصراع في أوكرانيا، والعلاقات مع إيران إلى جانب مشروع أنابيب نقل الغاز من روسيا.

وقالت ميركل إن الدولتين، وروسيا على وجه الخصوص كونها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، تتحمل مسؤولية الاضطلاع بهذه القضايا.