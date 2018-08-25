أول سائق سيارة أجرة " أصم " في كوريا الجنوبية

مصدر الصورة Goyohan Taxi Image caption اللوحة الالكترونية المزدوجة التي تحول الصوت إلى نص من أجل تمكين الركاب من التواصل مع السائق الأصم

شهدت العاصمة الكورية الجنوبية، سيول هذا الأسبوع، أول سائقي سيارات الأجرة الصم وهم يبدأون بالعمل والقيادة في الشوارع رسمياً.

ووفقاً لشبكة الأخبار الكورية، فقد بدأ سائقو سيارات الأجرة الصم، بنقل الركاب في جميع أنحاء المدينة هذا الأسبوع بمساعدة شركة "كوكتوس" التي طورت برمجيات تساعد على الحد مما هو معتقد بأنه وصمة عار والمتمثلة بتوظيف الشخاص ضعيفي السمع.

ووصفت وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء، كيفية عملها، بحيث يتم تركيب أقراص مزدوجة في المقاعد الأمامية والخلفية لسيارات الأجرة التي ترتبط بتطبيق (سايلنت تاكسي) و (كويوهان تاكسي).

ويعمل التطبيق على تحويل الصوت إلى نص، ويمكن المسافرين من تحديد نقطة التوصيل إلى الوجهة المفضلة، بالإضافة إلى طريقة الدفع التي يختارونها. وتم تطوير هذا التطبيق من قبل مجموعة من الطلاب في العاصمة الكورية بقيادة خريج هندسة الكمبيوتر، سونغ مينبيو.

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مصدر الصورة Goyohan Taxi Image caption تطبيق جديد يزيل وصمة العار عن كوريا الجنوبية ويقدم فرصاً أكبر للعمل لسائقي سيارات الأجرة الصم.

وقال مينبيو لصحيفة " كوريا تايمز:" أردنا تزويد الصم بفرص عمل أكبر"، وأضاف:" "كنا نعلم أن الكوريين سيتركون سيارة الأجرة حالما يحاول السائق التواصل معهم من خلال ورقة وقلم، لذا قمنا بتطويرا هذا التطبيق".

ويقول مينبيو، إنه استلهم من مبادرة أطلقتها شركة أوبر لسيارات الأجرة عام 2015، من أجل تعزيز الوعي بالضعف السمعي، عن طريق إضافة ميزات خاصة لتطبيقه على السائقين ضعيفي السمع.

وقالت وكالة يونهاب إن شركة كاكتوس تأمل في أن تساعد المزيد من السائقين الصم في المستقبل للتخلص من وصمة العار بحق ضعيفي السمع في كوريا الجنوبية.

ووفقاً لإحصائيات وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، هناك نحو 255 ألف شخص أصم في كوريا الجنوبية.

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