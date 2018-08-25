كلبة تصبح أماً لصغار النمور والأسود والضباع التي هجرتهم أمهاتهم
التقطت هذه الصور لجراء الكلاب والنمور والأسود، وهي تلعب معاً في متنزه ا لحياة البرية في بكين .
وتظهر الصور التي التقطت يوم الخميس الماضي، ثمانية جراء بينهم شبل صغير وجرو نمر وجرو ضبع وجرو نمر سيبيري كانت امهاتهم هجرتهم . وقامت الكلبة الأم بإرضاع الجميع.
وقالت وسائل الإعلام المحلية إن جيمع الجراء كبرت سوية وأصبحت قريبة من بعضها.
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ويقول المسؤول عن متنزه الحياة البرية في بكين إنها نجحت في تربية الحيوانات الرضيعة التي هجرتها اماهاتها ، بما في ذلك الدببة والكنغر والقرو د.
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