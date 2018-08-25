كلبة تصبح أماً لصغار النمور والأسود والضباع التي هجرتهم أمهاتهم

مصدر الصورة Getty Images Image caption النمر الأبيض الفريد وهو يلعب مع كلب ريتريفر الذهبي

التقطت هذه الصور لجراء الكلاب والنمور والأسود، وهي تلعب معاً في متنزه ا لحياة البرية في بكين .

مصدر الصورة Getty Images Image caption علاقة حب جميلة بين جرو نمر وشبل أسد

وتظهر الصور التي التقطت يوم الخميس الماضي، ثمانية جراء بينهم شبل صغير وجرو نمر وجرو ضبع وجرو نمر سيبيري كانت امهاتهم هجرتهم . وقامت الكلبة الأم بإرضاع الجميع.

مصدر الصورة Getty Images Image caption السواح يلتقطون الصور لجراء النمر وشبل أسد وهم يمرحون في حديقة حيوانات في بكين، الصين.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن جيمع الجراء كبرت سوية وأصبحت قريبة من بعضها.

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مصدر الصورة Getty Images Image caption شوهد جرو الضبع مع شبل أسد أفريقي ونمر المنشوري الأبيض الذين رضعوا جميعاً من حليب كلبة في متنزه في بكين، الصين في 23 أغسطس/آب 2018

ويقول المسؤول عن متنزه الحياة البرية في بكين إنها نجحت في تربية الحيوانات الرضيعة التي هجرتها اماهاتها ، بما في ذلك الدببة والكنغر والقرو د.

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مصدر الصورة Getty Images Image caption النمر المنشوري الأبيض الفريد من نوعه أثناء لعبه مع كلب

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