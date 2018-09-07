تويتر يحظر حساب أليكس جونس

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قال موقع تويتر إنه حظر بشكل دائم حسابات أليكس جونس وموقعه "إنفوريز".

وأضافت الشركة أنها اتخذت هذا الإجراء بعد نشر جونس لعدد من التغريدات التي تنتهك القواعد السلوكية التي ينص عليها تويتر.

وحذف عدد من عمالقة التكنولوجيا، من بينهم يوتيوب وفيسبوك، بعض منشورات أليكس جونس الشهر الماضي، بسبب ما وصف بأنه ترويج لخطاب الكراهية.

ويعرف الإذاعي جونس بنشره قصصاً وتأويلات يراها كثيرون اختلاقاً حول الأحداث المأساوية، بما في ذلك أحداث 11 سبتمبر/أيلول.

ويتابع جونس حالياً بتهمة التشهير من قبل والدي طفلين قتلا في مدرسة "ساندي هوك" الابتدائية في 2012، إذ زعم مراراً أن الأمر "خدعة كبيرة". وقد قُتل خلال هذا الهجوم 20 طفلاً دون السابعة من العمر وستة راشدين.

تويتر "يحجب ملايين الحسابات المزيفة"

تويتر لبي بي سي: سنزيل عشرات الملايين من الحسابات المقفلة من أعداد المتابعين لتعزيز الثقة

وقال تويتر إن : الحظر جاء نتيجة "تقارير جديدة عن تغريدات وتسجيلات فيديو تنتهك السياسة المتبعة ضد السلوك المسيء على الموقع، بالاضافة إلى انتهاكات سابقة".

ولم يحدد الموقع ماهية هذه الانتهاكات.

وأضاف تويتر أنه "لا يعلق عادة على الإجراءات التي تتخذ ضد الحسابات الفردية"، مشيراً أنه ألقى الضوء على الموضوع بسبب الاهتمام الواسع بهذه القضية.

ما الذي نشره جونس على تويتر؟

يستخدم جونس حسابات تويتر لنشر مقاطع فيديو من "إنفو ورز"، ويبلغ عدد متابعيه 850 ألف شخص، وهو يسعى لتعزيز نظريات المؤامرة ضد الليبراليين والمسلمين والمهاجرين.

• في يوليو/تموز، قال إن الديمقراطيين خططوا لشن حرب أهلية في الولايات المتحدة في 4 يوليو الذي يصادف عيد الاستقلال الأمريكي.

• في العام الماضي، غرد على تويتر قائلاً أن المسلمين في إنجلترا يطالبون الملكة إما أن تصبح مسلمة أو أن تغادر البلاد، ويستند موقعه "إنفويرز" إلى مقطع بتته قناة "سي أن أن" الإخبارية في عام 2009 يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يرأسهم الداعية المتشدد أنجم شودري الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة لدعوته لدعم تنظيم الدولة الإسلامية.

• قال جونس في وقت سابق، إن التحول الجنسي اختلقتها من قبل "سي آي أيه" لتفريغ الإنسانية، وأن التساهل مع الأمراض العقلية تعد "مؤامرة شريرة للاستغلال الجنسي للأطفال وتدميرهم".

• في 2013، قال إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما "يترأس تنظيم القاعدة"، ثم اتهمه لاحقاً بتسليح تنظيم ما يعرف الدولة الإسلامية

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