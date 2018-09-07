مصدر الصورة YOUTUBE/POWERFULJRE Image caption دخن إلون ماسك الماريغوانا بعدما عرضها عليه جو روجان أُناء بث حي عبر الإ نترنت

دخن إلون ماسك، مؤسس شركة تيسلا، مخدر الماريغوانا أثناء بث مباشر عبر الإنترنت للقاء أجراه معه الفنان الكوميدي جو روجان.

وعرض روجان المخدر، المصرح بتناوله في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، على ماسك أثناء مناقشة دارت بينهما حول الابتكارات التكنولوجية والصورة التي يرسمها الجماهير لمؤسس الشركة العملاقة للسيارات الكهربائية.

وتسائل ماسك أثناء اللقاء عن شرعية تناول المخدر، قائلا ماسك: "إنه شرعي، أليس كذلك؟".

ونفى مؤسس تيسلا ومالك 20 في المئة من أسهمها أنه كان تحت تأثير "مخدر الحشيش" عندما دون تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الشهر الماضي، متضمنة نيته سحب سهم تيسلا من بورصة نيويورك وتحويل الشركة إلى ملكية خاصة.

وأضاف لصحيفة نيويورك تايمز في ذلك الوقت أنه يعمل "120 ساعة أسبوعيا"، وأنه يتناول المسكنات للتغلب على ذلك.

وتراجع ماسك عما أعلنه من خطط التعامل مع ملكية تيسلا منذ أسبوعين.

"هل هذا شرعي؟"

أثناء لقاء أجراه روجان مع إلون ماسك، عرض الأول على ضيفه سيجارة محشوة بالماريغوانا، وهي أوراق نبات القنب، والتبغ.

وبين 50 ولاية أمريكية، لا يزال استخدام القنب لأغراض ترفيهية ممنوعا في 41 ولاية، من بينها ولاية كاليفورنيا حصلت على تصريح باستخدامه لهذه الأغراض في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتسائل ماسك، عندما تلقى عرض روجان: "هل هذا سيجار؟".

كما تناول المضيف وضيفه كؤوسا من الويسكي أثناء البث المباشر عبر الإنترنت، وعلق ماسك على ذلك قائلا: "الكحوليات من المخدرات أيضا".

وتحدث ماسك أثناء هذا اللقاء عن صحته وكيف يعتبر إدارة تيسلا تحديا كبيرا مقارنة بغيرها من شركاته ومشروعاته.

وفي نهاية اللقاء، سأله روجان عما إذا كان لديه ما يود أن يضيفه، فقال مؤسس تيسلا: "أعتقد أن الناس ينبغي أن يكونوا أكثر رفقا ببعضهم البعض، وأن يمنحوا بعضهم المزيد من الثقة، وألا يفترضوا أن غيرهم وضيع حتى يتأكدوا من ذلك".

وأضاف : "من السهل تشويه الناس، لكنك في النهاية سوف تكتشف أنك على خطأ، وأن الناس أكثر لطفا مما تصورت".

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