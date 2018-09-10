مصدر الصورة Reuters Image caption ألكسي نافالني

حذفت شركة غوغل، المالكة لموقع يوتيوب، مقاطع فيديو يدعو فيها المعارض الروسي ألكسي نافالني المواطنين للمشاركة في احتجاجات ضد تعديل قانون التقاعد بالتزامن مع الانتخابات المحلية.

واعتبر أحد مساعدي نافالني إزالة مقاطع الفيديو من يوتيوب رقابة سياسية.

وقالت شركة غوغل إن على كل المعلنين على شبكتها الالتزام بالقوانين المحلية التي تحكم البلد المتواجدين فيه بالإضافة إلى قواعد النشر الخاصة بغوغل.

وكان مسؤولون روس طلبوا من شركة غوغل حذف مقاطع الفيديو التي يدعو فيها نافالني إلى الاحتجاج الشهر الماضي بحجة أن ما تحويه خرق لقانون الانتخابات الروسي.

ويمنع قانون الانتخابات في روسيا أي حملة سياسية خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لبدء الاقتراع.

وشهدت روسيا في التاسع من سبتمبر / أيلول مظاهرات شارك فيها الآلاف احتجاجا على رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 عاما للرجال و من 55 إلى 60 عاما للنساء.

وتزامنت المظاهرات مع إجراء انتخابات الحكام المحليين.

وحسب منظمة "أو في دي" الحقوقية، اعتقلت الشرطة الروسية أكثر من 800 متظاهر بينما تعرض آخرون للضرب بالعصي.

وقالت المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في روسيا إن الاعتقالات تمت في مناطق مختلفة من البلاد لكن أغلبها وقع في سانت بطرسبرغ.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الشرطة الروسية اعتقلت المئات خلال احتجاجات على رفع سن التقاعد

وكان المعارض ألكسي نافالني يخطط لقيادة المظاهرات في موسكو لكنه اعتقل الشهر الماضي وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 30 يوما بتهمة خرق قانون التظاهر.

وقال نافالني إن اعتقاله محاولة من الحكومة لقطع حملته الانتخابية نافيا التهمة الموجهة إليه.

وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها شركة غوغل بحذف محتوى سياسي يخص الانتخابات. ففي وقت سابق من العام الجاري حظرت غوغل محتوى يستهدف المشاركين في استفتاء حول الإجهاض في جمهورية إيرلندا.

وقالت الشركة حينها إن ما تقوم به يهدف إلى الحفاظ على شفافية الانتخابات في كل مكان من العالم .