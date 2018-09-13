مصدر الصورة Getty Images Image caption مخاوف دولية من سباق تسلح لاستخدام الأسلحة ذاتية التحكم في قتل البشر

أقر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر دولي على ما يسمى "الروبوتات القاتلة".

ويسعى البرلمان الأوروبي إلى استباق التطوير المستقبلي لاستخدام أنظمة الأسلحة ذاتية التحكم، التي يمكن أن تنفذ عمليات قتل من دون تدخل بشري.

ويأتي هذا بعد فشل المحادثات في الأمم المتحدة، الشهر الماضي، في التوصل إلى توافق بشأن هذه القضية، في ظل وجود بعض الدول التي ترى ضرورة استكشاف فوائد الأسلحة ذاتية العمل.

وعلى الجانب الآخر أعرب بعض أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم من أن هناك تشريعات يمكن أن تحد من التقدم العلمي في الذكاء الاصطناعي.

في حين حذر أعضاء آخرون من أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح مشكلة أمنية، إذا سمحت بعض البلدان باستخدام مثل هذه الأسلحة بينما رفضت دول أخرى.

تحذير من "امتلاك الإرهابيين أجهزة روبوت قاتلة"

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حملة دولية تطالب بحظر دولي لـ "الروبوتات القاتلة"

وقالت فيديريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي خلال النقاش في البرلمان الأوروبي :"أعرف أن هذا قد يبدو وكأنه نقاش حول مستقبل بعيد أو عن الخيال العلمي."

'سباق التسلح'

مصدر الصورة BATTLETECH Image caption إسرائيل وروسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة طالبت باستكشاف فوائد الروبوتات القاتلة

وقالت بوديل فاليرو، المتحدثة باسم السياسة الأمنية لحزب الخضر في البرلمان الأوروبي :"يجب حظر أنظمة الأسلحة ذاتية التحكم على المستوى الدولي".

وشددت على أن "سلطة اتخاذ قرار فيما يتعلق بالحياة والموت يجب أن لا تخرج من أيدي البشر وتمنح للآلات".

ويستبق هذا القرار الأوروبي المفاوضات المقررة في الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهناك آمال للتوصل إلى اتفاق حول حظر دولي.

والتقى خبراء من عدة دول في مقر الأمم المتحدة بجنيف، في أغسطس/آب الماضي، لمناقشة طرق تحديد الأسلحة التي يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر وكيفية التعامل معها.

وأثناء اللقاء قالت رشا عبد الرحيم، الباحثة في مجال الذكاء الاصطناعي في منظمة العفو الدولية : "إن التقدم التكنولوجي في مجال الأسلحة، بدءا من الطائرات بدون طيار المسيرة بأجهزة الذكاء الاصطناعي إلى المدافع الآلية التي يمكنها اختيار أهدافها الخاصة تخطت كثيرا مسار القانون الدولي".

وأضافت : "لم يفت الآوان بعد لتغيير المسار. الحظر المفروض على أنظمة الأسلحة المستقلة يمكن أن يمنع بعض السيناريوهات المخيفة حقا، مثل سباق تسلح جديد للتكنولوجيا الفائقة بين الدول الكبرى قد يتسبب في انتشار كبير للأسلحة ذاتية العمل".

ورفضت بعض الدول فرض هذا الحظر خلال اجتماع أغسطس/آب، منها إسرائيل وروسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وقالت إنها تريد استكشاف "مزايا" محتملة من أنظمة الأسلحة ذاتية التحكم ".

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