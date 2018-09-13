هل بات عشاق آبل "طائفة دينية"؟

مازال عشاق شركة آبل يستقبلون منتجاتها بشغف كبير دفع بي بي سي يوما لإصدار تقرير حول هذه القصة تحت عنوان "آبل كديانة".

ويقول المذيع والصحفي، أليكس رايلي، إن مشاهد افتتاح متاجر جديدة لأبل تبدو أقرب لاجتماعات الصلاة أكثر منها طوابير لشراء هاتف محمول أو كمبيوتر محمول.

أبل تكشف النقاب عن هواتف جديدة وساعة ذكية

ويصف التقرير الطوابير التي تصطف لساعات طويلة وافتراش عشاق آبل الطرقات فضلا عن الإثارة التي تجتاح أطقم العاملين الذين يصيحون ويقفزون ويصفقون ويصرخون بأنها أقرب لأجواء ممارسة "طقوس دينية".

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو لماذا تبلغ قيمة أبل 1 تريليون دولار؟

وعندما تُفتح أبواب المتاجر تصل الهستيريا إلى ذروتها، إذ يستمر تدفق عشاق هذا المنتج على المتجر لساعات.

وبعض هؤلاء الزبائن يسافر ساعات طويلة ويفترش الطرقات حتى يفتح المتجر أبوابه.

وقد لا توجد في المتجر عروض خاصة أو هدايا مجانية، ولكن يوجد دائما ذلك العشق.

أوجه شبه

ويقول موقع worldreligionnews إن هناك أوجه شبه كثيرة بين أبل والدين، فهناك ستيف جوبر وخطاباته الملهمة ومسيرته وحديثه عن أخلاقيات التغيير، وهناك الثورة التي أحدثتها آبل ضد القديم، كما أن هناك سلسلة من القواعد التي يصعب تعلمها كلها مثل الكتب الدينية الأخرى.

كما يقول موقع cnet إنه ينظر دائما لآبل كطائفة دينية لديها معابدها ومسيحها، وهو ستيف جوبز، والهستيريا والجنون المتزامن مع كل منتج جديد.

ولدى فحص أطباء الأعصاب لأشعة على أمخاخ بعض عشاق أبل توصلوا إلى أنه عندما يرى عاشق هذا المنتج صور منتجات أبل، يحدث له التأثير ذاته الذي يحدث لعقول المؤمنين بدين لدى رؤية رموزه.

العشق ينتصر

ولعل هذا العشق هو الذي يبدد أي مخاوف من ارتفاع الأسعار. فقد كانت ثمة مخاوف من أن السعر المرتفع للهاتف الذي طرحته الشركة العام الماضي، آيفون X، سيحد من مبيعاتها، لكن العشق دائما ينتصر.

فقد قالت آبل إنه كان أكثر شعبية من هاتف آيفون 8، كما أن شركات معنية بأبحاث السوق أشارت إلى أنه تفوق في المبيعات بالمقارنة مع أجهزة جديدة أنتجتها شركات منافسة.

وقد ساعد ذلك آبل على أن تصبح أكبر شركة في العالم بقيمة سوقية تتجاوز تريليون دولار.

لماذا أعلنت أبل عن خطة كبرى لتعديل تطبيقها للخرائط؟

وأخيرا، كشفت شركة آبل النقاب عن 3 هواتف جديدة تتمتع بخصائص مميزة، ويعد أحدهما الأكبر من بين سلسلة هواتفها الذكية.

وبينما يتمتع جهاز "آيفون اكس اس ماكس" الجديد بشاشة يبلغ حجمها 6.5 بوصة، حافظ الهاتف الآخر "آيفون اكس اس" على شاشة بحجم 5.8 بوصة.

-----------

يمكنكم استلام إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.