مصدر الصورة SPACEX Image caption عمل فني: تدور بعض بعثات أبولو حول القمر بدون هبوط، كما سيكون الحال مع هذه الرحلة

كشفت شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك النقاب عن هوية أول شخص يذهب في رحلة سياحية خاصة حول القمر.

وقال الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، 42 عاما: "اخترت الذهاب إلى القمر".

وستكون الرحلة، المقرر انطلاقها عام 2023، أول زيارة للقمر من قبل إنسان منذ هبوط سفينة الفضاء "أبولو 17" التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا على القمر في عام 1972.

وأعلنت شركة "سبيس إكس" لتكنولوجيا الفضاء عن تفاصيل هذه الرحلة في مقر الشركة بمدينة هوثورن بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الثلاثاء.

وقالت الشركة إن هذه الرحلة تمثل "خطوة مهمة نحو تمكين الأشخاص العاديين الذين يحلمون بالسفر إلى الفضاء".

مصدر الصورة Getty Images Image caption قال مايزاوا إنه سيدعو ثمانية فنانين للانضمام إليه في رحلته إلى الفضاء

وكان ماسك قد ألمح في وقت سابق على تويتر إلى أن المسافر سيكون من اليابان.

وتصدر مايزاوا عناوين الصحف العام الماضي بعدما دفع 110.5 مليون دولار لشراء لوحة للفنان الراحل جان ميشال باسكيات في مزاد أقيم في نيويورك.

وقال الملياردير الياباني المحب للفنون إنه سيدعو ما بين ستة وثمانية فنانين من أنحاء العالم للانضمام إليه في رحلته إلى الفضاء على متن الصاروخ التابع لشركة "سبيس إكس" في عام 2023.

وقال للصحفيين: "سيُطلب منهم ابتكار شيء ما بعد عودتهم إلى الأرض. وهذه الروائع ستلهم الحالمين بيننا جميعا."

ولم يسافر إلى القمر سوى 24 شخصًا، جميعهم أمريكيون. وتدور بعض بعثات أبولو حول القمر بدون هبوط، كما سيكون الحال مع هذه الرحلة.

ومع ذلك، ستنطلق هذه الرحلة عبر صاروخ لم يتم تصنيعه بعد.

وفي عام 2017، أعلن موسك أنه سيرسل اثنين من المسافرين بأجر في رحلة حول القمر - والتي كان من المقرر إطلاقها في وقت مبكر من هذا العام.