مؤسسا تطبيق انستغرام يستقيلان من الشركة المملوكة لفيسبوك

مصدر الصورة Reuters Image caption كيفين سيستروم (يمين) ومايك كريغر استمرا في إدارة انستغرام، بعد استحواذ فيسبوك على التطبيق في عام 2012

قرر مؤسسا تطبيق انستغرام لتبادل الصور، كيفين سيستروم ومايك كريغر، مغادرة الشركة المملوكة لفيسبوك.

وقال سيستروم، الرئيس التنفيذي لشركة انستغرام، إنهما يغادران بهدف "استكشاف فضولنا وإبداعنا مرة أخرى".

واستحوذت فيسبوك على شركة انستغرام في عام 2012، مقابل مليار دولار من النقد والأسهم، ولدى انستغرام حاليا أكثر من مليار مستخدم.

وأفادت تقارير بوقوع خلافات بين الرجلين وفيسبوك. وتزيد مغادرتهما من المصاعب التي تواجهها فيسبوك خلال العام الجاري.

ويشغل سيستروم، البالغ من العمر 34 عاما، منصب الرئيس التنفيذي لشركة انستغرام، بينما يشغل كريغر، البالغ من العمر 32 عاما، منصب المدير التقني للشركة.

وأسس الرجلان تطبيق تداول الصور في عام 2010، واستمرا في إدارته بعد استحواذ فيسبوك عليه في عام 2012.

ماذا قال الرجلان؟

أفادت تقارير بأنهما أخبرا رئيس فيسبوك بقرارهما يوم الاثنين، لذلك تبدو مغادرتهما مفاجأة.

وفي منشور بمدونته، قال سيستروم: "نحن الآن مستعدان للفصل القادم".

وأضاف: "بناء أشياء جديدة يتطلب منا خطوة إلى الوراء، وأن نفهم ما يلهمنا ومزاوجة ذلك مع ما يحتاجه العالم، هذا ما نخطط لفعله".

ولم يتضمن المنشور أي مشاعر عدائية تجاه فيسبوك. وقال سيستروم إن الرجلين لا يزالان "مهتمان بمستقبل انستغرام وفيسبوك".

كيف رد فيسبوك؟

قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، إن انستغرام عكس "المواهب الخلاقة المشتركة لمؤسسيه".

وأضاف: "لقد تعلمت كثيرا من العمل معهما، خلال الأعوام الستة الماضية، واستمتعت بذلك حقا. أتطلع لرؤية ما سيبنياه في المستقبل".

ما أسباب المغادرة؟

أفادت تقارير بوقوع خلافات بينهما الرجلين وزوكربيرغ.

وارتفعت شعبية انستغرام، في فترة يشهد استخدام المنتج الأساسي لفيسبوك ركودا.

مصدر الصورة AFP Image caption ربما تكون هيمنة فيسبوك قد تعارضت مع مبادئ مؤسسي تطبيق انستغرام

وزاد ذلك من الضغوط على فيسبوك، لكي يستخلص المزيد من المال من مستخدميه، عبر إضافة خصائص جديدة، شعر البعض أنها موجهة ضد التركيز الأساسي والبساطة في تطبيق انستغرام.

ولم يكن الرجلان أول المغادرين، فقد حدث ذلك أيضا مع جان كوم مؤسس تطبيق واتساب، المملوك لفيسبوك أيضا.

وقال جان كوم في أبريل/ نيسان الماضي إنه سيستقيل من منصبه في إدارة التطبيق، الذي شارك في تأسيسه في عام 2009، وباعه إلى فيسبوك في عام 2014.

ويتشابه بيان استقالة كوم، بشكل ملفت للنظر، مع بيان سيستروم.

وتحدث محللون بشأن هذه الخطوة عن وجود خلافات مع فيسبوك.

وأعقب مغادر ة كوم تغيرات تنفيذية في شركة فيسبوك الأم، أسفرت عن المزيد من السيطرة لزوكربيرغ على التشغيل.

صعود انستغرام

والتقى سيستروم وكريغر خلال دراستهما في جامعة ستانفورد.

وابتكر الرجلان تطبيق انستغرام في عام 2010، والذي أطلق بالأساس ليناسب هواتف أيفون الذكية التي تنتجها شركة أبل.

وكان لدى انستغرام نحو 30 مليون مستخدم في عام 2012، حينما استحوذت عليه فيسبوك، في صفقة ضخمة.

وكان التطبيق أيضا خاليا من الإعلانات. لكن هذا الأمر تغير حاليا، كما تغير عدد المستخدمين ليبلغ أكثر من مليار مستخدم.

وتقدر مجلة "فوربس" الثروة الصافية لكيفين سيستروم بنحو 1.4 مليار دولار، وبالنسبة لثروة مايك كريغر، لا توجد أرقام محددة، لكنها تترواح بين 100 مليون 500 مليون دولار، بحسب تقارير.