دونا ستريكلاند أول امرأة تفوز بجائزة نوبل في الفيزياء منذ 55 عاما

مصدر الصورة Uni Waterloo Image caption تتقاسم ستريكلاند جائزة هذا العام مع آرثر آشكين، من الولايات المتحدة، وجيرار مورو، من فرنس

فازت الكندية دونا ستريكلاند بجائزة نوبل للفيزياء عام 2018، لتصبح أول امرأة تحصل على الجائزة المرموقة منذ 55 عاما.وأصبحت ستريكلاند ثالث امرأة تحصل عليها منذ بدء منح الجائزة في مجال الفيزياء، إلى جانب ماري كوري، التي فازت بالجائزة عام 1903 وماريا غوبيرت ماير، التي فازت بها عام 1963.

وتتقاسم ستريكلاند جائزة هذا العام مع آرثر آشكين، من الولايات المتحدة، وجيرار مورو، من فرنسا.

ومُنحت الجائزة للثلاثة تكريما لإنجازاتهم في مجال فيزياء الليزر.

وطور آشكين تقنية بالليزر وصفت بأنها ملقط بصري، يستخدم لدراسة الأنظمة البيولوجية.

وتوصل ستريكلاند ومورو إلى تقنية لتوليد نبضات قصيرة للغاية وذات شدة فائقة من الليزر. ويمكن استخدام التقنيات في العديد من التطبيقات، ومن بينها جراحات العيون.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة تسعة ملايين كورونا سويدية (998618 دولارا).

وفي ردة فعلها على الجائزة قالت ستريكلاند، ومقر عملها جامعة ووترلو في كندا، "في بادئ الأمر تفكر فيما إذا كان الأمر ضربا من الجنون، وهذا ما فكرت فيه في البداية. ودوما تفكر فيما إذا كان الأمر حقيقيا".

وأضافت "وفيما يتعلق بتقاسم الجائزة مع جيرار، فهو مشرفي وأستاذي، وهو من نقل المجال إلى ذرى جديدة وهو بكل تأكيد يستحق الجائزة. وأشعر بساعدة غامرة أيضا أن آرت آشكن فاز بالجائزة أيضا".

وقالت ستريكلاند "اعتقد أنه توصل للكثير من الاكتشافات مبكرا استفاد منها الكثيرون وطوروا منها أشياء عظيمة. أنه أمر رائع أن يحصل على التقدير الذي يستحقه".

وكانت آخر امرأة تحصل على جائزة نوبل في الفيزياء العالمة الأمريكية الألمانية المولد ماريا غوبرت ماير، التي تقاسمت الجائزة لاكتشافاتها في مجال أنوية الذرات.

وتقاسمت ماري كوري الجائزة عام 1903 مع زوجها بيير كوري وأنطوان هنري بيكريل لأبحاثهم في مجال النشاط الإشعاعي.