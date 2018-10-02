أبل تواجه شكاوى من مشاكل في شحن أجهزة آيفون الجديدة

مصدر الصورة Reuters Image caption أبلغ مستخدمون عن عيوب في شحن بطارية أجهزة آيفون "إكس إس" و "إكس إس ماكس"

لم تعلق شركة أبل حتى الآن على شكاوى من وجود عيوب في نظام شحن بطارية أجهزة آيفون "إكس إس" و"إكس إس ماكس" الجديدة عند توصيلها بمصدر للتيار الكهربي.

وكان عدد من المستخدمين قد أبلغوا عن عدم استجابة أجهزتهم للشحن عندما يكون الجهاز خاملا لفترة من الوقت، في حين تستجيب أجهزة أخرى للشحن فقط عندما تكون شاشة العرض "نشطة".

وأطلق مدوّن يدعى لويس هلسينتيغر على القضية اسم "فضيحة الشحن" أثناء عرضه للمشكلة في مقطع فيديو.

بيد أن شركة أبل لم تعلق حتى الآن على الشكاوى.

ويقدم هلسينتيغر قناة على موقع يوتيوب تحت عنوان "أنبوكس زيرابي" يتابعها أكثر من 12 مليون مستخدم.

واستطاع المدوّن اختبار تسعة أجهزة آيفون من خلال توصيلها بمصدر كهربي مستخدما الشاحن الرسمي للجهاز، ونشر الفيديو يوم السبت.

وعلى الرغم من أن أجهزة آيفون إكس التي طرحتها الشركة عام 2017 لم تواجه مشكلة في الشحن، ترفض كثير من أجهزة "إكس إس" و "إكس إس ماكس" الجديدة الشحن عند توصيلها بمصدر للتيار الكهربي.

وتستجيب معظم الهواتف للشحن فقط عندما تكون شاشة العرض مفعّلة. ولم يستجب أحد الأجهزة على الإطلاق.

وقال هلسينتيغر إنه علم بالمشكلة عندما أرسل إليه أحد المتابعين لقناته رسالة عبر البريد الإلكتروني يصف فيها المشكلة.

ولم يلحظ المشكلة بنفسه لأنه يستخدم نظام الشحن عن بعد بدلا من استخدام مصدر ثابت للطاقة.

مصدر الصورة YouTube/Unbox Therapy Image caption أطلق مدون فيديو يدعى لويس هلسينتيغر على القضية اسم "فضيحة الشحن" أثناء عرضه للمشكلة في مقطع مصور

وقال المدوّن في مقطع الفيديو: "نعرض المشكلة استجابة لهؤلاء المستخدمين على منصة كهذه ونأمل في طرح برامج إصلاح إن أمكن".

وأضاف :"إنه عملي، لابد من تسليط الضوء على هذه الأشياء. أريد تحميل الشركة المسؤولية".

ونشر عدد من المستخدمين شكاوى خاصة بعملية شحن أجهزة آيفون "إكس إس" و "إكس إس ماكس" عبر منتدى النقاش الموجود بالموقع الإلكتروني لشركة أبل.

كما يمكن رصد شكاوى مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحدث بعض المستخدمين عن عدم قدرتهم على شحن هواتفهم عندما تفرغ بطارية الجهاز.

واعتقد بعض المستخدمين أن المشكلة ذات صلة بالتعديل الأخير الذي طرحته الشركة في إعدادات الأمن للجهاز.

ومنذ إصدار نظام تشغيل "آي أو إس 11.4.1" ربما يتعطل منفذ الإضاءة في أجهزة آيفون عندما يكون الهاتف خاملا لفترة من الوقت، وهو ما يمنع اللصوص أو القراصنة الإلكترونيين أو الجهات الحكومية من اختراق الجهاز.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني حينها :"في بعض الحالات، قد لا يمكن شحن الهواتف"، لكنها لم تفسر لماذا يواجه عدد كبير من مستخدمي أجهزة "إكس إس" و"إكس إس ماكس" هذه المشكلة.

ولم ترد أبل حتى الآن عن طلب من بي بي سي للتعليق على المشكلة الأخيرة.

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