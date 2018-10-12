فأرتان تنتجان صغارا دون الحاجة لذكر

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قال علماء في الصين إنهم تمكنوا من الحصول على صغار الفئران من فئران إناث دون وجود ذكر.

فقد أخذ الباحثون بيضة من فأر أنثى ونوعا معينا من الخلايا الجذعية من أنثى أخرى ثم لقحوا البيضة باستخدام تقنية تسمى تحرير الجينات.

ويقول العلماء إن الفئران المنتجة بهذه الطريقة كانت بحالة صحية جيدة.

ويتكهن بعض الخبراء بأن هذه التقنية يمكن أن تمهد الطريق في النهاية للأزواج من نفس الجنس من أجل إنجاب الأطفال معا.

ولم يعش فأر ولد لفأرين ذكرين سوى 48 ساعة فقط.

انفراج كبير

وقال الخبراء، القائمون على هذه الدراسة، إنها تمثل انفراجا كبيرا في فهم علم الأحياء الخاص بالثدييات.

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وذكرت الدراسة أنه يمكن التغلب على العقبات التي تحول دون إنجاب زوجين من نفس الجنس باستخدام تكنولوجيا الهندسة الوراثية.

وفي الوقت الذي تستطيع فيه بعض الزواحف والبرمائيات والأسماك التكاثر بأحد الأبوين فقط من نفس النوع فإن الأمر كان يمثل تحديا للثدييات.

وأوضحت الدكتورة تريزا هولم، من جامعة أوكلاند والتي شاركت في البحث الذي أجري في الصين، أن هذه المعرفة ستساعد الأزواج الذين يعانون عقما في الحصول على أطفال.

وقالت إن هذا البحث يساعد على فهم طبيعة البصمة الوراثية، مشيرة إلى أنه قد يؤدي ذات يوم إلى تكنولوجيا تسمح للأزواج المثليين أيضا بأن يكون لهم أطفال يحملون الحمض النووي لكلا الأبوين