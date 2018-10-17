واقيات ذكرية "تحد من عدوى الأمراض الجنسية"

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قال علماء إنهم توصلوا إلى طريقة لتصميم واقيات ذكرية مطاطية ذاتية الترطيب عند الاستخدام.

وأضاف فريق العلماء، الذين تدعمهم مؤسسة بيل و ميلندا غيتس، في الولايات المتحدة الأمريكية، أن ذلك يرجع إلى وجود طبقة ترطيب خاصة قوية تدوم خلال فترة الاتصال الجنسي.

ويأمل العلماء في تصميم واقيات ذكرية أكثر جاذبية من حيث الاستخدام تعمل أيضا كعلاج يقي من عدوى الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، فضلا عن توفير حماية من حدوث حمل غير مرغوب فيه.

ويجعل غياب الترطيب العملية الجنسية مؤلمة فضلا عن احتمال حدوث تمزق للواقيات الذكرية أو انزلاقها.

وتعد الواقيات الذكرية وسيلة فعالة للغاية لمنع الحمل في حالة استخدامها بطريقة صحيحة، لكن ليس الجميع يفضلون استخدامها.

يلجأ البعض بالفعل إلى ترطيب الواقيات الذكرية لجعلها أكثر سهولة عند الاستخدام، لكن أحيانا لا يكفي ذلك لتحقيق الشعور بالراحة.

ويضيف المستخدمون لها مادة مرطبة، لكن ذلك قد يكون بطريقة غير صحيحة، وقد تحتاج إلى تكرار المهمة أكثر من مرة على نحو يوقف استمرار العملية الجنسية.

ويقول العلماء إن الواقيات الذكرية الجديدة ذاتية الترطيب، وتتسم بلزوجة عند الاتصال بسوائل الجسم، تعالج هذه المشكلة.

وقالت دورية الجمعية الملكية للعلوم إن هذه الواقيات يمكنها الصمود أثناء عملية الاتصال الجنسي لما يصل إلى نحو ألف حركة احتكاك بدون أن تفقد قدرتها المرطبة.

ويقول العلماء إن عملية الجماع تدوم فترة تعادل نصف هذا الوقت عادة، لكن بعضها يدوم أطول.

وأوضحت مقارنة أن الواقيات الذكرية التقليدية المغطاة بمرطب سائل يمكن شراؤه من المتاجر، تكون أكثر ترطيبا في البداية، لكن الترطيب يتراجع بعد نحو 600 حركة احتكاكية.

وطلب العلماء من مجموعة متطوعين استخدام وتقييم النوعين من حيث الترطيب.

وجاء تقييم 33 رجلا وامرأة لصالح الواقيات الذكرية ذاتية الترطيب.

وقال الباحث البروفسور، مارك غرينستاف، من جامعة بوسطون: "يبدو هذا الواقي الذكري لزجا عندما يجف، لكن مع وجود الماء أو سوائل طبيعية تصبح بالفعل مرطبة. فقط أنت تحتاج إلى قليل من السائل لتفعيل استخدامها".

وأضاف العلماء أنه يلزم إجراء المزيد من التجارب لمقارنة كيف يمكن للواقيات الذكرية ذاتية الترطيب أن تحقق أفضل أداء مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى للواقيات المستخدمة حاليا.

وقال غرينستاف إن تجارب على أزواج في العيادات الطبية قد تبدأ مطلع العام المقبل.

وتعتزم شركة فرعية تابعة للجامعة تطوير منتج لطرحه في الأسواق التجارية، بعد الموافقة الرقابية عليه.

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الراحة

وتقول نيكولا إروين، خبيرة في مواد وتكنولوجيا الرعاية الصحية بجامعة كوين في بلفاست، إن طبقات مشابهة "تعمل بالسوائل" تستخدم في القسطرة البولية لتحسين الراحة عند الاستخدام.

وأضافت : "قد يكون من المقبول أن تحقق هذه الواقيات الذكرية التي تحتوي على طبقة ترطيب بالسوائل مزايا، لكن يلزم إجراء المزيد من التجارب".

وفي ذات الوقت يعكف علماء من جامعة وولونغونغ الاسترالية على تصميم واق ذكري ذاتي الترطيب بالاستعانة بمواد هلامية سائلة سميكة بدلا من المطاط، تضفي شعورا أشبه بجلد الإنسان الحقيقي.

وقالت بيكي بوربيدج، من الجمعية الخيرية للصحة الجنسية إف بي إيه :"نرحب بالابتكارات الجديدة لتشجيع استخدام الواقيات الذكرية. تستخدم الواقيات الذكرية ليس فقط كوسيلة لمنع الحمل فهي تساعد أيضا في الوقاية من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الاتصالات الجنسية، لذا فمن المهم أن يشعر الناس بالثقة والراحة عندما يستخدموها".

وأضافت : "يجعل الترطيب العملية الجنسية أكثر راحة واستمتاعا، لذا نشجع الناس استخدام مواد مرطبة فضلا عن استخدام واقيات ذكرية مختلفة الأحجام والأشكال والمادة الخام لمعرفة ما يناسب لهم ويزيد درجات الاستمتاع الجنسي".

أخطاء شائعة في استخدام الواقيات الذكرية:

المنتجات التي تعتمد على الزيوت، بما في ذلك بعض دهانات ترطيب اليد، يمكن أن تتلف الواقيات الذكرية المطاطية، لذا من المهم تجنبها، واستخدم مرطبات السيليكون أو التي تعتمد على السوائل.

لا تستخدم الواقي الذكري أكثر من مرة.

احذر طريقة تخزين الواقيات الذكرية لأنها تسهم في تلفها بسهولة، لاسيما إذا وضعت داخل حافظة جيب أو في الجيب أو في حقيبة.

تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية.

عندما تستخدم الواقي الذكري من المهم الضغط على قمته تجنبا لدخول الهواء. فإن لم تفعل ذلك فثمة احتمال أن يتمزق.

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