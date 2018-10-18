افتتاح أطول جسر بحري في العالم جنوبي الصين

مصدر الصورة EPA Image caption يربط الجسر جزيرة لانتاو في هونغ كونغ، وماكاو، بالبر الصيني

أعلنت الصين رسميا عن موعد الإفتتاح الرسمي لأطول جسر بحري في العالم يربط البر الصيني بماكاو وهونغ كونغ.

بدأ العمل بمشروع تشييد الجسر الذي يبلغ طوله 55 كيلومترا في عام 2009، وهو يشتمل على جسر عادي ونفق ويربط بين جزيرة لانتاو في هونغ كونغ وجيب ماكاو الشهير بنوادي القمار ومدينة جوهاي الصينية عبر مصب نهر اللؤلؤ.

وابتلي تنفيذ المشروع بسلسلة من المصاعب، فقد تأخر عن موعده وفاقت كلفته التقديرات الأولية، كما اتهم بعض القائمين عليه بالفساد وقتل أثناء التشييد عدد من العاملين.

وبينما يثني مؤيدو المشروع عليه ويصفونه بأنه معجزة هندسية، يرى آخرون أن المشروع الذي بلغت كلفة انشائه عدة مليارات من الدولارات الأمريكية عديم الفائدة وأن المبرر الوحيد لوجوده هو ضم هونغ كونغ إلى البر الصيني في وقت تعزز فيه بكين قبضتها على المستعمرة البريطانية السابقة.

وكانت وسائل الإعلام المحلية في هونغ كونغ استلمت الأربعاء دعوات أصدرها مكتب التنسيق التابع للحكومة الصينية لحضور حفل الافتتاح يوم الثلاثاء المقبل.

وأوردت التقارير أن الرئيس الصيني شي جينبينغ سيحضر الحفل، ولكن لم يصدر أي تأكيد رسمي بأن الجسر سيدخل الخدمة الفعلية في ذلك اليوم.

ولكن وكالة فرانس برس نقلت عن مسؤول في ادارة الجسر في البر الصيني قوله إنه "سيعتبر متاحا" اعتبارا من يوم الثلاثاء وأكد أن السيارات والحافلات المسجلة ستستطيع استخدامه اعتبارا من ذلك اليوم، وهو ما أكدته صحيفة تشاينا ديلي الصينية نقلا عن مصدر مطلع على المشروع.