انقطاع الطمث المبكر: كيف تبدو الحياة قبل الثلاثين؟

مصدر الصورة AMANDA DAWN Image caption دخلت أماندا حالة انقطاع الطمث في سن 11 عاما

"اصطحبتني أمي إلى الأطباء، اجروا لي فحوصا وسألوني عن دورتي الشهرية. حينها تم تشخيص حالتي".

وبالرغم من مرور عقدين من الزمان على ذلك اليوم، إلا أن أماندا لويس ما زالت تتذكر زيارتها للطبيب كما لو كانت بالأمس.

دخلت أماندا، التي يبلغ عمرها اليوم 31 عاما، حالة انقطاع الطمث في سن 11، حيث توقفت دورتها الشهرية، ولم تعد قادرة على الحمل بصورة طبيعية.

ويحدث انقطاع الطمث عادة بين سن 45 و 55 عاما. لكن واحدة من كل 1000 امرأة تدخل حالة انقطاع الطمث قبل بلوغها 30 عاما.

وبمناسبة اليوم العالمي لانقطاع الطمث، تتحدث امرأتان دخلتا في الحالة مبكرا إلى بي بي سي عن تجربتهما.

------------------------------------------------------------

وتقول أماندا إنها اضطرت لتعاطي الكثير من الهرمونات، وهو ما سبب إرباكا لحالتها المزاجية.

وتروي كيف أنه كان من الصعب عليها قبول حقيقة أنها لن ترزق بأطفال بينما لا تزال هي نفسها طفلة.

وتقول "كان صعبا أن تستمع لشخص يخبرك أن المستقبل لن يكون كما توقعته، حتى قبل أن تبدأ بالتفكير فيه".

مصدر الصورة Getty Images Image caption لا تحدث الدورية الشهرية بانقطاع الطمث

بدورها، تشارك أنابيل برواية تجربتها عن انقطاع الطمث مبكرا.

أنابيل: ما تشعره به هو الشك في أن هذا هو أنت.

تبدأ بالتساؤل: هل أشعر هكذا لأني دخلت مرحلة انقطاع الطمث أم أنها حالة مزاجية عادية؟

كنت أعرف منذ سن مبكر أنني أريد أطفالا. الحرمان من هذا حتى قبل سن البلوغ هو أمر صعب القبول.

أماندا: خلف الأبواب المغلقة، لم أستطع التعامل مع الوضع بسهولة.

كنت أغار من الفتيات اللواتي مررن بفترة مراهقة طبيعية. كان من المحرج تقريبا أن يستسلم جسدك قبل الأوان.

Image caption دخلت أنابيل حالة انقطاع الطمث في سن 15 عاما

أنابيل: في سن 15 عاما كان أصدقائي وصديقاتي يمرون بسن البلوغ، وأنا كنت أمر بسن اليأس.

أعرف أن بعض الفتيات يشتكين من الدورة الشهرية، لكني كنت أتمنى أن تأتيني الدورة الشهرية حتى أحس بأني طبيعية.

أنابيل: أعتقد أننا بحاجة إلى وقت حتى نتقبل الأمر ونتعايش معه.

أماندا: تشعر الواحدة أنها ارتكبت خطأ ما.

أنابيل: انقطاع الطمث المبكر أثر علي، وعلى نظرتي لنفسي ومشاعري الشخصية، وعلى احترامي لذاتي.

أماندا: بالنسبة للحمل، يجب ألا نحس بالقلق من استخدام بويضات امرأة أخرى. أنا خضعت للتجربة، ولدي الآن طفل عمره تسعة أسابيع. هو في حالة ممتازة.

مصدر الصورة Amanda Lewis Image caption يمكن الحمل عن طريق استخدام بويضة مستعارة

------------------------------------------------------------

يمكن أن يحدث انقطاع الطمث المبكر في أي وقت. وفي كثير من الأحيان، كما في حالة أماندا وأنابيل، يبقى السبب مجهولا.

أحيانا تحدث الحالة نتيجة عملية جراحية لإزالة المبيض أو علاج السرطان كالعلاج الكيمياوي وبالأشعة.

كما قد تتسبب بها حالات مثل متلازمة داون ومرض أديسون (القصور الكظري الأولي).