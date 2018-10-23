الصين تفتتح أطول جسر بحري في العالم

  • 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

الرئيس الصيني شي جينبينغ يفتتح الجسر الذي يربط هونغ كونغ وماكاو بالبر الصيني بعد سنوات من التأجيل والإبطاء.

  • جسر Reuters

    يعد جسر هونغ كونغ - جوهاي - ماكاو، البالغ طوله 55 كيلومترا، انجازا هندسيا فريدا.

  • شي Reuters

    افتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ الجسر في حفل أقيم في جوهاي في البر الصيني.

  • جسر Getty Images

    الجسر، مع مقترباته، أطول من جسر Golden Gate الشهير في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية 20 مرة.

  • مخطط BBC

    مخطط لمسار الجسر

  • جسر Reuters

    الجسر مصمم لمقاومة الزلازل والأعاصير الموسمية التي تعصف بالمنطقة، وهو مصمم أيضا للصمود بوجه السفن التي قد تصطدم به.

  • نفق AFP

    شيدت جزيرتان اصطناعيتان مع نفق يربط بينهما للسماح للسفن بعبور مصب نهر اللؤلؤ المزدحم بحركة الملاحة البحرية.

  • جسر Reuters

    كما يتقاطع مسار الجسر مع مسار الطائرات المقلعة والهابطة في مطار هونغ كونغ الدولي القريب، مما استوجب على المهندسين التقيد بارتفاعات محددة.

  • جسر Reuters

    بدأ العمل في تشييد الجسر في عام 2009، ولكن المشروع ابتلي بسلسلة من المعوقات منها معوقات تتعلق بشروط الأمان. كما تجاوزت كلفته الكلفة الأصلية وبلغت أكثر من 20 مليار دولار.

  • محطة دفع الرسوم AFP

    كان مقررا افتتاح الجسر في عام 2016، ولم يعلن عن افتتاحه الا قبل أيام فقط.

  • جسر Reuters

    لم يتأخر المشروع عن موعد انجازه وتجاوز ميزانيته فحسب، بل أدى الى مقتل 18 عاملا اثناء تشييده.

  • جسر AFP

    يربط الجسر بين ثلاث مناطق مختلفة من الصين، منطقتا الإدارة المحلية في هونغ كونغ وماكاو والبر الصيني مما يعني أنه يعبر مناطق ذات أنظمة سياسية وقانونية مختلفة.

  • جسر Reuters

    ستقوم الحافلات والشاحنات بنقل المسافرين والبضائع عبر الجسر، ولن يسمح لسيارات الأجرة باستخدامه، كما لن يسمح الا لعدد محدود من السيارات الخاصة بالعبور بعد حصول سائقيها على تصريح خاص يصدر نظام محاصصة، وعليهم دفع رسم لقاء حق العبور.

  • مركز حدودي EPA

    يتطلب التنقل بين هونغ كونغ والبر الصيني المرور عبر نقاط حدودية، وقد شيد مركزان حدوديان للتعامل مع المسافرين.

  • مدخل النفق Reuters

    أما المبرر وراء تشييد الجسر فهو توفير الوقت. فالرحلة التي كانت تستغرق 4 ساعات لن تستغرق الآن أكثر من 30 دقيقة.

  • Night view of the Hong Kong-Macau-Zhuhai bridge Reuters

    ولكن البعض من سكان هونغ كونغ يشككون في مغزى بناء الجسر، ويقولون إنه غير ضروري وإنه عبارة عن محاولة رمزية للتقريب بين هونغ كونغ والبر الصيني. ولكن المسؤولين الصينيين يقولون إن الجسر سيعود بمنافع مالية للاقتصاد قد تبلغ 1,44 تريليون دولار - الأمر الذي يشكك فيه كثيرون. فحسب تقديرات بي بي سي الصينية، لن يجني الجسر الا 86 مليون دولارا عن طريق رسوم العبور سنويا.

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