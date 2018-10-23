الصين تفتتح أطول جسر بحري في العالم
الرئيس الصيني شي جينبينغ يفتتح الجسر الذي يربط هونغ كونغ وماكاو بالبر الصيني بعد سنوات من التأجيل والإبطاء.
-
Reuters
يعد جسر هونغ كونغ - جوهاي - ماكاو، البالغ طوله 55 كيلومترا، انجازا هندسيا فريدا.
-
Reuters
افتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ الجسر في حفل أقيم في جوهاي في البر الصيني.
-
Getty Images
الجسر، مع مقترباته، أطول من جسر Golden Gate الشهير في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية 20 مرة.
-
BBC
مخطط لمسار الجسر
-
Reuters
الجسر مصمم لمقاومة الزلازل والأعاصير الموسمية التي تعصف بالمنطقة، وهو مصمم أيضا للصمود بوجه السفن التي قد تصطدم به.
-
AFP
شيدت جزيرتان اصطناعيتان مع نفق يربط بينهما للسماح للسفن بعبور مصب نهر اللؤلؤ المزدحم بحركة الملاحة البحرية.
-
Reuters
كما يتقاطع مسار الجسر مع مسار الطائرات المقلعة والهابطة في مطار هونغ كونغ الدولي القريب، مما استوجب على المهندسين التقيد بارتفاعات محددة.
-
Reuters
بدأ العمل في تشييد الجسر في عام 2009، ولكن المشروع ابتلي بسلسلة من المعوقات منها معوقات تتعلق بشروط الأمان. كما تجاوزت كلفته الكلفة الأصلية وبلغت أكثر من 20 مليار دولار.
-
AFP
كان مقررا افتتاح الجسر في عام 2016، ولم يعلن عن افتتاحه الا قبل أيام فقط.
-
Reuters
لم يتأخر المشروع عن موعد انجازه وتجاوز ميزانيته فحسب، بل أدى الى مقتل 18 عاملا اثناء تشييده.
-
AFP
يربط الجسر بين ثلاث مناطق مختلفة من الصين، منطقتا الإدارة المحلية في هونغ كونغ وماكاو والبر الصيني مما يعني أنه يعبر مناطق ذات أنظمة سياسية وقانونية مختلفة.
-
Reuters
ستقوم الحافلات والشاحنات بنقل المسافرين والبضائع عبر الجسر، ولن يسمح لسيارات الأجرة باستخدامه، كما لن يسمح الا لعدد محدود من السيارات الخاصة بالعبور بعد حصول سائقيها على تصريح خاص يصدر نظام محاصصة، وعليهم دفع رسم لقاء حق العبور.
-
EPA
يتطلب التنقل بين هونغ كونغ والبر الصيني المرور عبر نقاط حدودية، وقد شيد مركزان حدوديان للتعامل مع المسافرين.
-
Reuters
أما المبرر وراء تشييد الجسر فهو توفير الوقت. فالرحلة التي كانت تستغرق 4 ساعات لن تستغرق الآن أكثر من 30 دقيقة.
-
Reuters
ولكن البعض من سكان هونغ كونغ يشككون في مغزى بناء الجسر، ويقولون إنه غير ضروري وإنه عبارة عن محاولة رمزية للتقريب بين هونغ كونغ والبر الصيني. ولكن المسؤولين الصينيين يقولون إن الجسر سيعود بمنافع مالية للاقتصاد قد تبلغ 1,44 تريليون دولار - الأمر الذي يشكك فيه كثيرون. فحسب تقديرات بي بي سي الصينية، لن يجني الجسر الا 86 مليون دولارا عن طريق رسوم العبور سنويا.
المزيد حول هذه القصة
- افتتاح أطول جسر بحري في العالم جنوبي الصين
- شركة "كاثي باسيفيك" تخطيء في كتابة اسمها على إحدى طائراتها
- إعصار مانكوت المدمر يضرب جنوب الصين
- لماذا تقيم الصين أضخم محطات للطاقة الشمسية في العالم؟
- المدينة الآسيوية التي تجذب الوافدين وتمدهم بطاقة إيجابية
- نوادي القمار في ماكاو تحقق ارباحا للشهر الـ 12 على التوالي
معرض الصور
بعدسات الجمهور: أسواق حول العالم
- 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
أفضل الصور الإخبارية في أسبوع
- 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
أفضل الصورة الرياضية من أنحاء العالم
- 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018