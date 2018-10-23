الصين تفتتح أطول جسر بحري في العالم

ولكن البعض من سكان هونغ كونغ يشككون في مغزى بناء الجسر، ويقولون إنه غير ضروري وإنه عبارة عن محاولة رمزية للتقريب بين هونغ كونغ والبر الصيني. ولكن المسؤولين الصينيين يقولون إن الجسر سيعود بمنافع مالية للاقتصاد قد تبلغ 1,44 تريليون دولار - الأمر الذي يشكك فيه كثيرون. فحسب تقديرات بي بي سي الصينية، لن يجني الجسر الا 86 مليون دولارا عن طريق رسوم العبور سنويا.